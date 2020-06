Ys IX Monstrum Nox arriverà in Occidente nel 2021

Si sta tenendo in questi minuti il New Game+ Expo e una delle bombe è arrivata: si tratta di Ys IX Monstrum Nox, attualmente disponibile in Giappone. Cosa può esserci di nuovo per questo titolo? Beh, ovviamente il rilascio in Occidente. Difatti, il grosso dell’annuncio sarebbe l’uscita del gioco per Playstation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam in Nord America ed Europa nel 2021. Non abbiamo ancora una data ufficiale, perlomeno i fan della saga potranno vedere al 2021 con un minimo di soddisfazione. Il titolo supporterà audio giapponese ed inglese. Qui sotto potete leggere la descrizione di NIS America, seguito dal trailer:

Il rinomato avventuriero Adol “il Rosso” Christin ed il suo compagno Dogi arrivano a Balduq, una città annessa dall’Impero Romun, per poi venir catturato prima di mettervi piede. Durante la prigionia, conosce una donna misteriosa di nome Aprilis che lo trasforma in un Monstrum, un essere con Doni sovrannaturali ed il potere di esorcizzare i mostri. Ora Adol deve allearsi con i suoi Monstrums per combattere le spaventose minacce in arrivo da una dimensione oscura, chiamata Grimwald Nox, così come scoprire i misteri che si celano dietro la maledizione Monstrum, oltre che la verità dietro le attività di Balduq.