Bloodstained Curse of the Moon 2 annunciato per PS4, One, Switch e PC

Dal New Game+ Expo arriva un altro annuncio, questa volta si tratta di Bloodstained Curse of the Moon 2, il seguito del titolo 2D vecchia scuola e verrà rilasciato per Playstation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam. Purtroppo non si sa ancora nulla di una data ufficiale.

Come abbiamo detto, è il seguito dell’opera della Inti Creates del 2018 e vedrà una nuova storia con 4 personaggi giocabili (dei quali, 3 nuovi), ognuno con una diversificazione del gameplay, tra abilità opzioni varie e modi diversi con cui completare i vari livelli. Qui sotto potrete leggere i dettagli direttamente da Inti Creates.

Koji Igarashi e Inti Creates fanno squadra ancora una volta per portarvi un sequel diretto del titolo a 8-bit della serie Bloodstained Curse of the Moon. E’ in arrivo un nuovo capitolo vecchia scuola di Bloodstained! Curse of the Moon 2 porta la classica azione 2D unita all’arte a 8-bit insieme ad una giocabilità moderna. Torna anche la struttura a più scenari del precedente titolo con una nuova ed epica storia, supervisionata da Koji Igarashi in persona. I giocatori prenderanno il controllo di Zangetsu, uno spadaccino dall’ Estremo Oriente con un profondo odio per la razza demoniaca. Zangetsu dovrà combattere fino alla fortezza demoniaca, ma non lo farà da solo! Zangetsu potrà allearsi con un nuovo cast di personaggi che conoscerà lungo la strada e aggiungerli al roster di personaggi giocabili. Tre nuovi personaggi giocabili faranno la loro comparsa in Curse of The Moon 2, incluso l’esorcista Dominique. Ogni nuovo personaggio aggiunge diversità al gameplay, abilità e modi diversi di completare i vari livelli del gioco.