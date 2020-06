No More Heroes III: “mostrato” il primo gameplay al New Game+ Expo

Al New Game+ Expo si è fatto vedere uno dei titoli più attesi dal settore orientale dei videogiochi. Stiamo parlando di No More Heroes III ed è possibile “vederlo” tra il minuto 1:32 e 3:02. Il gioco sarà disponibile quest’anno su Switch, ma dovremo ancora attendere per una data precisa.

Purtroppo, c’è da dire, che nel suo minuto e mezzo circa in cui è possibile vederlo, non è proprio il massimo farlo con la faccia di Goichi Suda in primo piano. Sono comunque i primi minuti a cui possiamo assistere del terzo capitolo di No More Heroes, action di Suda 51.