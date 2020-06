Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2 porterà gli skater di nuova generazione nella remastered

Come sappiamo, Activision annunciò che Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2 avrebbe incluso gli skater di vecchia generazione, come potete leggere qui. Bene, oggi arriva la notizia che, oltre ai grandi degli anni ’90, ci saranno quelli che oggi vengono visti esattamente come i grandi di trenta anni fa.

Questa può essere sicuramente vista come un’eredità, tant’è che, con il lancio del titolo il 4 Settembre 2020, vedremo con esso anche i pro-skater del momento. Nyjah Huston, Leo Baker, Leticia Bufoni, Aori Nishimura, Lizzie Armanto, Shane O’Neill, Riley Hawk e Tyshawn Jones sono coloro che si aggiungeranno alla formazione nella remastered. Qui sotto possiamo dare una lettura alle parole di Michelle Breslaw, Vice Presidente del Product Management e Marketing di Activision:

Lo skateboarding moderno ha avuto origine da una generazione di skater cresciuti giocando ai giochi originali di Tony Hawk’s Pro Skater. I pro-skater di livello mondiale che stiamo inserendo in questa remastered hanno preso i tricks e le combo del videogioco e li hanno resi possibili nella realtà. Siamo orgogliosi che questa riedizione rappresenti il panorama della cultura dello skate oggi con una serie diversificata di skater che piacerà a qualsiasi giocatore.

E’ giusto dire che alcuni dei pro-skater citati sopra, sono già stati visti in altri titoli legati alla serie, ma è la prima volta che grinderanno in Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2. Qui sotto potrete vedere un brevissimo video gameplay per i nuovi professionisti della generazione e, ancor più giù nella news, qualche immagine per mostrarvi i nuovi pro-skater. Teniamo a ricordarvi che il titolo targato Activision uscirà il 4 Settembre per Playstation 4, Playstation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X e PC tramite Epic.