Crash Bandicoot 4 It’s About Time: sì al multiplayer

E’ notizia ormai nota che Activision ha annunciato l’uscita di un titolo che ha ricevuto un consenso praticamente unanime: stiamo parlando ovviamente del nuovo Crash Bandicoot 4 It’s About Time, in uscita fissata per il 2 Ottobre. Riguardo al gioco, abbiamo già ricevuto moltissime informazioni (alcune purtroppo spiacevoli, come il prezzo), ma sembra che la pagina ufficiale del gioco sul Playstation Store si sia fatta sfuggire un dettaglio non di poco conto.

La pagina menziona infatti, nel momento in cui viene effettuato il pre ordine, una modalità multiplayer offline per 2-4 giocatori, il che con molta probabilità si traduce in una modalità co-op, ma potrebbe anche far riferimento ad una modalità multigiocatore offline scorporata dal resto. Sapendo inoltre in anticipo che i personaggi giocabili saranno più di uno, nessuna delle due ipotesi sembra da scartare totalmente.

Non ci resta che pazientare, nell’attesa di sapere fra l’altro se Crash Bandicoot 4 It’s About Time verrà confermato anche per le console di nuova generazione: noi, come sempre, vi terremo aggiornati.