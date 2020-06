Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2: nuova demo ad Agosto

Ultimamente, Activision sembra aver trovato la sua chiave di volta nel riproporre versioni rimasterizzati di vecchi titolo considerati come cult dell’epoca. E, dobbiamo ammetterlo, finora l’esperimento è riuscito abbastanza bene: è il caso, per esempio, di Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2, che ricordiamo essere dato in uscita per questo Settembre. Abbiamo già visto molto di questi titoli, è vero, ma stando all’azienda, non tutto.

Per il 14 Agosto infatti, gli utenti che hanno già pre ordinato digitalmente i due giochi riceveranno un accesso Warehouse che potranno utilizzare per provare una demo in esclusiva. Stando inoltre a quanto riportato dal Playstation blog, dovrebbero essere aggiunti anche 8 nuovi skaters: nomi che vanno da Izzie Armanto, Leo Baker, Leticia Bufoni, Riley Hawk (il figlio di Tony Hawk), Nyjah Huston, Tyshawn Jones, Aori Nishimura, e Shane O’Neil.

Vi ricordiamo infine che Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2 sarà disponibile per Playstation 4, Xbox One e PC tramite Steam, e a questo punto non vediamo l’ora di mettere le mani sulla demo, di cui trovate un piccolo trailer qui sotto: