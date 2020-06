Rogue Legacy 2 in arrivo su Early Access

Cellar Door Games ha annunciato, all’improvviso, che Rogue Legacy 2 uscirà in early access il mese prossimo. Il platform d’azione rogue-lite sarà disponibile per Steam Early Access e Epic Games Store il 23 luglio. Alla fine dell’articolo, trovate a disposizione un nuovo trailer per il titolo focalizzato sul gameplay.

Lo stile artistico animato sembra piuttosto buono ma per fortuna, la versione con early access avrà quindi un sacco di sostanza da abbinare al suo stile. I giocatori possono sperimentare un “ciclo di gioco completo” con due biomi con 5-7 previsti esclusivamente per la versione finale. Ci sono anche quattro classi su 12, 35 tratti, 25 equipaggiamenti suddivisi in cinque set e 25 abilità che possono essere potenziate.

Attualmente, ci sono solo 12 tipi di nemici e un boss, ma nel tempo ne verranno aggiunti altri. Rogue Legacy 2 è attualmente programmato per trascorrere un anno inearly access, mentre la versione definitiva è prevista per il 2021. Restate sintonizzati per maggiori dettagli nelle prossime settimane.