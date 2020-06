Children of Morta: disponibile l’aggiornamento con Apan

Da oggi 24 giugno è disponibile un nuovo aggiornamento gratuito per Children of Morta. Si tratta di Bergsons’ House, e contiene tra le diverse novità un nuovo eroe, Apan, versatile e forte medio raggio, in grado di coprire una vasta area con la sua bacchetta e gli incantesimi,usando una serie di nuove rune e abilità.

Per l’occasione 11 bit studios ha pubblicato il trailer, che potete vedere qui sotto. L’aggiornamento è disponibile su tutte le piattaforme in cui il gioco è uscito (PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch) e contiene al suo interno:

Un personaggio nuovo di zecca con un set di abilità unico pensato soprattutto per il single-player, ma che funziona alla grande anche in co-op

Abilità speciali di difesa passive di guarigione

32 nuove rune specifiche per Apan

9 nuove cutscene della storia

alcune modifiche HUD e UI

Correzioni di bug

Tutti i dettagli sono segnati nella pagina Steam del gioco. Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che il precedente update di Children of Morta era Setting Sun Inn.

Questo è la roadmap del gioco con gli aggiornamenti usciti e quelli che dovranno uscire:

1. Aggiornamento gratuito #1: Shrine of Challenge – uscito il 2 febbraio 2020.

2. Aggiornamento gratuito #2: Setting Sun Inn – uscito il 7 maggio 2020.

3. Aggiornamento gratuito #3: Bergsons’ House – uscito il 24 giugno 2020.

4. Aggiornamento gratuito #4: A Treasure! + Aggiornamento incontro casuale (è ancora un segreto!)

5. Aggiornamento gratuito #5: Temple of The Endless

6. Aggiornamento gratuito #6: The Fellowship Sanctuary

7. Aggiornamento del DLC a pagamento.