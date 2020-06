Othercide: pubblicato il primo dev diary

Poco fa il publisher Focus Home Interactive ha rilasciato il primo dev diary di Othercide, strategico a turni di stampo horror in sviluppo da parte del team franco-svedese Lightbulb Crew. Questo primo episodio, dal titolo “Forging Nightmares”, mostra il background sui personaggi chiave e le creature dell’universo di gioco: la Madre, le sue Figlie, e i terrificanti Altri che dovrà affrontare il giocatore.

Nel filmato si parla anche dello stile artistico che distingue Othercide e a come ci si è arrivati, con le ispirazioni avute dal mondo reale per i personaggi e per le situazioni di questa realtà inquietante. Le influenze arrivano sia dal mondo giapponese che da quello occidentale, così come dalla vita reale, da parte del direttore artistico Alexandre Chaudret.

Un secondo episodio arriverà prossimamente, più a ridosso del lancio del gioco, e mostrerà le decisioni prese sul gameplay e sulle meccaniche di gioco. Lasciandovi al filmato, vi ricordiamo che Othercide sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One dal 28 luglio.