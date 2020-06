Pokémon Unite: annunciato il MOBA gratuito per Switch e mobile

Durante il Pokémon Presents andato ora in onda, è stato annunciato Pokémon Unite. Eravamo rimasti, qualche giorno fa, che sarebbe stato svelato un “big project”, e quello che è stato mostrato può essere definito a tutti gli effetti come un MOBA con i noti mostriciattoli, con battaglie 5 contro 5. Il gioco sarà disponibile su Nintendo Switch e dispositivi mobile (iOS e Android) ed è in sviluppo da parte di Tencent Games. La data d’uscita verrà rivelata in futuro.

Durante lo stream sono stati mostrati diversi filmati che potete vedere qui sotto. Il primo a essere mostrato è il reveal trailer, ma sono state fatte vedere anche diverse fasi di gameplay, negli 11 minuti circa in cui è durata questa presentazione..

Il titolo verrà pubblicato con la formula Free to Start e dunque, ci aspettiamo la presenza di microtransazioni. Tra le feature principali troviamo evoluzioni in-game, possibilità di combattere contro Pokémon selvatici e un sistema basato sui punti e non le classiche meccaniche di distruzione di torri e “Nexus” finale.