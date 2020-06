I titoli Cult della Universal finalmente in 4k

La Universal Pictures Home Entertainment Italia ha deciso di lanciare a giugno i film che hanno fatto la storia in versione 4k Ultra HD. Ecco la serie completa dei film Universal disponibili nella nuova versione:

“Top Gun arriva in tutto il suo splendore in 4k Ultra HD per prepararci al meglio al nuovo film Top Gun: Maverick, in uscita nei prossimi mesi al cinema. Il film è disponibile in formato 4k UHD a partire dal 24 giugno nei principali rivenditori fisici e online.

Lo Squalo, il capolavoro firmato Steven Spielberg, compie 45 anni. Si veste quindi a festa per l’occasione, con un’edizione speciale limitata Digibook che comprende 2 dischi: il 4k UHD e il formato standard HD Blu-ray, insieme ad uno speciale book da collezione che contiene numerose immagini e disegni di produzione, tra cui anche gli storyboard originali. Sarà inoltre disponibile uno Steelbook 4k del film. L’edizione speciale sarà disponibile a partire dal 10 giugno nei principali rivenditori fisici e online.

The Blues Brothers, con il compianto Jon Belushi, arriva al suo 40° compleanno. Quest’edizione 20° anniversario si presenta in formato Steelbook 2 dischi, contenente il film in versione 4k Ultra HD e in versione Blu-Ray standard, con una ricca sezione di contenuti tra cui: In ricordo di John; La trasposizioe della musica; e molto altro. L’edizione speciale sarà disponibile a partire dal 10 giugno nei principali rivenditori fisici e online.

A questi titoli, si aggiunge anche Il Gladiatore, in arrivo con uno speciale Steelbook da collezione in 4k UHD per spegnere le sue prime 20 candeline. L’edizione 20° anniversario Steelbook contiene il film in versione 4k Ultra HD e in versione Blu-Ray standard, con un intero disco bonus ricco di contenuti extra, tra cui: Versione cinematografica (155 min.) con commento audio, versione estesa (170 min.) con introduzione di Ridley Scott e commento audio, Le pergamene della conoscenza contenuti interattivi. L’edizione speciale sarà disponibile a partire dal 10 giugno nei principali rivenditori fisici e online.

Festeggiano anche Giorni di tuono, al suo 35esimo compleanno, e La guerra dei mondi, che compie 15 anni.”