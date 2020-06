Cyberpunk 2077: domani si terrà il Night City Wire, con nuovo gameplay ed altro ancora

Sicuramente in molti, tra gli appassionati di videogiochi, si saranno sentiti male alla notizia del rinvio dell’attesissimo titolo della talentuosa CD Projekt RED, Cyberpunk 2077. Sfortunatamente, potremo mettere le mani sull’RPG non prima di Novembre. Fino ad allora però, gli sviluppatori non mancheranno nel farci arrivare nuove informazioni, iniziando da domani.

Infatti, ciò che vogliamo dirvi qui oggi è che domani 25 Giugno alle ore 18.00 italiane si terrà il Nigth City Wire, ovvero uno streaming che mostrerà un nuovo trailer, nuovo gameplay e una chiacchierata con gli sviluppatori, il tutto in 25 minuti. Sicuramente servirà a smorzare un minimo la frustrazione fino a Novembre, no? Qui sotto vedete il tweet dall’account ufficiale e nel frattempo vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è atteso per Playstation 4, Xbox One e PC (con upgrade gratuito per le console next-gen successivamente) il 19 Novembre.

Join us tomorrow, June 25 at 6PM CEST, at https://t.co/cBU8yS6pfc for the first, 25 minute episode of #NightCityWire, where we are going to show you a brand new trailer, present fresh gameplay footage and chat with the devs in detail about one of the game features, braindance. pic.twitter.com/2RReyCMkce

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 24, 2020