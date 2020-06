Mafia Definitive Edition avrà più contenuti rispetto all’originale

Entro quest’anno avremo la possibilità di mettere (o rimettere, nel caso di giocatori più avanzati) mani sul primo titolo della serie di Mafia, con Mafia Definitive Edition. Da un’intervista con USGamer, veniamo a sapere che il titolo non solo e semplicemente corrisponderà all’originale, ma anzi avrà qualche aggiunta che gioveranno a vari aspetti.

Haden Blackman della Hangar 13, sviluppatori sotto il publisher 2K Games, ha dato informazioni a riguardo, affermando che verrà dato più spazio su schermo a personaggi ugualmente importanti. Egli ha fatto l’esempio di Sarah, la fidanzata del protagonista, la quale otterrà contenuti maggiori per permettere ai giocatori di capire meglio le varie sfaccettature di quest’ultima.

Per esempio, Sarah ed il suo amore non hanno, nell’originale, molto spazio, ma lei è il principio delle azioni di Tommy Angelo. All’inizio del gioco si capisce che Tommy sta cercando una qualche opportunità nella vita e lo sta facendo per la sua famiglia, così noi abbiam voluto assicurarci che il giocatore capisse cosa Tommy stesse cercando di proteggere. Abbiamo deciso di dare più spazio a Sarah, è più presente nel titolo, ha un ruolo più chiaro, sia nella famiglia che nella Famiglia.

Blackman continua su questa riga, dicendo poi che la storia non è l’unica cosa che ne gioverà. Difatti, durante l’intervista, afferma che anche alcune missioni dall’originale sono state riprese ed estese. Perlomeno missioni dove sembrava appropriato farlo. Quindi non ci resta che aspettare l’uscita di Mafia Definitive Edition il 28 Agosto per Playstation 4, Xbox One e PC.