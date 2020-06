Valorant si aggiorna con la Resa e modifiche alla UI

Dopo una lunga fase di beta testing, Valorant è finalmente disponibile nella sua versione finale. Il titolo cerca di affermarsi nel mondo degli FPS competitivi con un mix tra Overwatch e CS:GO. Ora come ora il gioco targato Riot Games sta facendo parlare molto bene di sè e continuerà a farlo grazie alle future patch.

Mentre scriviamo, la versione 1.02 è stata rilasciata, apportando varie modifiche ben accette. In primis, quelle più “d’impatto”, sono sicuramente le modifiche apportate all’interfaccia utente e all’ HUD in generale. Ora la UI ha un tasto dedicato ed un look più leggero. Sul lato gameplay invece, da oggi i giocatori avranno la possibilità di utilizzare la meccanica di Resa, così da evitare inutili prolungamenti di match con un risultato scontato. Ovviamente funzionerà tramite votazione. Altra chicca è il nerf al rallentamento mentre si viene colpiti, probabilmente eccessivo nella versione precedente.

Questi sono i cambiamenti maggiori, in aggiunta a piccoli bug fix. Purtroppo però, l’attesa più grande di questa patch è stata ulteriormente prolungata, riferendoci alla modalità competitiva che non vedrà ancora la luce, causa problemi tecnici. A questo link potrete leggere l’intera nota d’aggiornamento. Ricordiamo che Valorant è disponibile su PC ed una versione console è ancora incerta, ma in stato di prototipo presso gli studi Riot Games.