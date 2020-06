Marvel’s Avengers: gameplay, progressione e cooperativa sono i protagonisti della nuova diretta

Com’era stato annunciato precedentemente, Marvel’s Avengers è stato protagonista di una recente diretta intitolata War Table, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi per PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e PC dalla giornata del 4 settembre 2020, di cui sono state annunciate anche le versioni next-gen della produzione, ossia PlayStation 5 e Xbox Series. All’inizio della streaming, Crystal Dynamics ha mostrato ai giocatori alcune delle principali caratteristiche per ricordare ai giocatori sulla tipologia del prodotto che andranno a proporre sul mercato.

Dopodiché, la stream ha continuato con alcuni dettagli legati alla trama degli Avengers ed il legame che avrà anche Kamala Khan in Marvel’s Avengers. Nel mentre, i giocatori hanno potuto ammirare il tutta la sua potenza Thor, Dio del Tuono, affiancato da Hulk e Iron Man (Tony Stark), in cui abbiamo visto nuovamente del gameplay. Inoltre, i devoloper fanno sapere che la campagna si focalizzerà su alcuni dei character principali mentre le Hero Mission approfondiranno la storyline dei personaggi, ma quest’ultime saranno unicamente opzionali.

Gli eroi avranno sostanzialmente tre mosse: Assalto, Ultimate e Supporto, le quali saranno fondamentali in base alla situazione in cui si imbatterà l’utente. In aggiunta, Crystal Dynamics ha mostrato anche la progressione dei relativi character, grazie al quale abbiamo potuto vedere alcuni equipaggiamenti divisi in base alla rarità. L’azienda si è espressa su Warzone, modalità che potrà essere giocata in solo o in cooperativa di massimo quattro giocatori. Una volta saliti sul Quinjet, potremo scegliere il personaggio desiderato insieme all’equipaggiamento che ci sembra appropriato per affrontare tale contenuto. Il lavoro di squadra sarà fondamentale, anche perché si potranno effettuare delle finisher in coppia. Insomma, nonostante sia durato meno del previsto, sicuramente gli appassionati non possono lamentarsi da quanto mostrato. Vi è piaciuta la stream della produzione? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti.