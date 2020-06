Halo Infinite: rilasciato breve teaser sotto forma di audio

343 Industries ha rilasciato, probabilmente in vista dello show di Microsoft a Luglio, un nuovo e breve teaser sotto forma di audio per l’attesissimo nuovo capitolo della saga, Halo Infinite. Come detto, si tratta solo di una traccia audio, quindi niente immagini, ma ci dà un’idea della direzione presa dalla storia principale.

Il teaser è composto di una registrazione di quello che potrebbe essere Atriox, uno dei personaggi principali di Halo Wars 2. Atriox è il leader di un gruppo conosciuto come I Banditi, menzionato difatti alla fine dell’audio in questione. Certo, non c’è molto da trarre da questo video ma, narrativamente parlando, potrebbe darci qualche indizio.

Con le informazioni ottenute fino ad ora, non è possibile capire quanto tempo sia passato dagli eventi di Halo 5 Guardians, così come il trailer mostrato all’ E3 del 2019 non chiarisce alcun dubbio. Da quel che sappiamo, Chief sarà il personaggio giocabile principale e la storia parrebbe prender forma su un Halo, tornando così all’origine della saga. Sicuramente ne sapremo molto di più su Halo Infinite durante l’evento Microsoft che si terrà a Luglio. Restate con noi per ulteriori novità a riguardo! Intanto, vi lasciamo il video in questione qui sotto.