Assassin’s Creed Valhalla: Il Creative Director abbandona lo sviluppo per alcune questioni personali

Penso che tutti conosciate Ashraf Asmail, Creative Director di Assassin’s Creed Origins e di Assassin’s Creed Valhalla, titolo che debutterà ufficialmente a fine 2020 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Google Stadia. Ebbene, quest’ultimo ha fatto sapere di aver abbandonato l’incarico da Creative Director per questioni prettamente personali ha dichiarato Asmail.

Ecco le sue parole:

Insomma, a quanto pare, Ashraf Asmail non ricoprirà più quel ruolo per Assassin’s Creed Valhalla a causa di alcuni tradimenti compiuti da quest’ultimo, ma non sappiamo molto al riguardo.

I am stepping down from my beloved project to properly deal with the personal issues in my life. The lives of my family and my own are shattered. I am deeply sorry to everyone hurt in this.

— Ashraf Ismail (@AshrafAIsmail) June 24, 2020