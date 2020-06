Banco do Brasil sponsorizza la Girl Pwr Invitational

L’agenzia brasiliana, Gaming Culture ha rivelato gli sponsor del suo campionato femminile Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO), Girl Pwr Invitational. Il produttore periferico di giochi Dazz e BB Consórcios, un prodotto della banca brasiliana Banco do Brasil, sono stati annunciati come nuovi sponsor. Si uniscono a sponsor esistenti come la catena di ristoranti internazionali OutbackSteakhouse e il franchising educativo Microcamp.

L’ingresso del Banco do Brasil pone particolare attenzione in quanto è una delle maggiori banche dell’America Latina, con il 52% delle sue azioni di proprietà del governo brasiliano. Non è la prima volta che Banco do Brasil sponsorizza una competizione di Esport: sponsorizza il campionato brasiliano di Counter-Strike: Global Offensive da ottobre 2019.

Il fondatore della cultura del gioco Peterson Rodrigues ha dichiarato che:

Sostenere il campionato Girl Pwr non fa che rafforzare il valore che le persone della banca danno al dialogo e alla pluralità di idee

Gaming Culture è un’agenzia focalizzata sul collegamento di marchi non endemici all’universo Esports. Rodrigues spiega che

Gaming Culture lavora per rafforzare l’ecosistema di Esport e dare visibilità agli atleti in un ambiente competitivo con grandi sponsor è parte di questo lavoro.

Annunciato all’inizio di questo mese, Girl Pwr Invitational riunirà squadre femminili di alcune delle principali organizzazioni brasiliane. Il campionato si svolgerà il 28 giugno, 7 luglio e 5 luglio con trasmissioni esclusive su Twitch di Gaming Culture.