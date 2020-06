INTZ ricerca di nuovi investimenti

L’organizzazione brasiliana di Esport, INTZ ha annunciato la sua ricerca di nuovi investitori. La società offre quote di partecipazione fino al 10% del capitale azionario. Il round dovrebbe essere completato intorno ad agosto 2020.

Il CEO di INTZ, Lucas Almeida, ha dichiarato:

Il motivo per cui stiamo attirando investimenti è dovuto alla necessità di acquistare il nostro posto in franchising, principalmente dal campionato brasiliano di League of Legends (CBLoL), nonché per gli altri progetti previsti per il 2021, che sono direttamente correlati al possibile entrata nel franchise.

Questo è il primo giro di investimenti che l’organizzazione sta perseguendo nella sua storia. Almeida ha sottolineato che INTZ è una società avviata che ha la responsabilità finanziaria come uno dei suoi pilastri e ha raggiunto il pareggio dopo sei mesi di esistenza: “Siamo saliti in modo sostenibile al livello del più grande club in America Latina con più di 70 atleti, 30 dipendenti , 14 modalità competitive e dozzine di titoli.

Almeida ha spiegato perché l’organizzazione ha deciso di sollecitare investimenti esterni e perché diventare una società quotata in borsa in Brasile è difficile:

L’IPO in Brasile ha costi e requisiti che al momento sono inaccettabili per molte aziende, specialmente per quelle negli sport elettronici. Forse nuovi modelli appariranno presto e potremmo anche essere il primo club nelle Americhe ad aprire la sua IPO. È il desiderio di qualsiasi imprenditore

INTZ conta sulle società finanziarie per strutturare il round. Tuttavia, a causa di accordi contrattuali, non ha rivelato i loro nomi. Almeida chiede agli investitori interessati di contattarlo direttamente:

Abbiamo un mazzo convalidato da un’azienda rispettata nello scenario e comprovata convalida della nostra valutazione. Ma il primo contatto mi assicuro di concentrarmi su di me per conoscere l’investitore.

Alla domanda su cosa dovrebbe aspettarsi l’investitore nel mercato degli Esport brasiliano, Almeida ha sottolineato che potrebbe essere l’ultima opportunità di entrare in un mercato ad alto potenziale:

È l’ultima regione a passare attraverso i round di investimento iniziali, prima della futura serie B È un’opportunità unica e forse finale per gli investimenti in queste cifre iniziali, poiché la valutazione degli altri mercati internazionali cresce di anno in anno e le opportunità sono più costose e scarse.

Almeida sottolinea inoltre che, considerando l’attuale tasso di cambio rispetto al Real brasiliano (BRL), l’apertura è ancora più interessante per gli investimenti esteri.

All’inizio di quest’anno Simplicity Esports, gestore di Flamengo Esports in Brasile, ha ricevuto $ 500K USD in investimenti da Triton Funds, il più grande fondo gestito dagli studenti negli Stati Uniti. L’importo era inoltre destinato principalmente all’acquisto dello spot di Flamengo in CBLoL, che si trasformerà in una struttura in franchising nel 2021.