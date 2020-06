Chicago Huntsmen collabora con SCUF Gaming

Il team di Call of Duty League , Chicago Huntsmen, ha stretto una partnership con SCUF Gaming , un produttore di controller per videogiochi. I dettagli della partnership non sono stati resi noti.

I Chicago Huntsmen, di proprietà di NRG e guidati dai co-CEO Hector “H3CZ” Rodriguez e Andy Miller, stanno ora lavorando in collaborazione con il partner di categoria esclusiva della Call of Duty League, che fornisce controller alla competizione Activision Blizzard.

Rodriguez non è estraneo al marchio SCUF Gaming; in passato ha lavorato con l’azienda quando ha ricoperto il ruolo di CEO di OpTic Gaming.

SCUF Gaming sponsorizza diverse importanti organizzazioni di Esport tra cui FaZe Clan, Luminosity, OpTic Gaming, Splyce e Rogue, tra gli altri. A marzo il produttore di hardware per PC CORSAIR ha acquistato SCUF Gaming da HIG Growth Partners .