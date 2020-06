Hitman 3: oggi uno stream dedicato

Durante l’evento che ci aveva portato alla reveal della Playstation 5, sono stati annunciati tantissimi grandi titoli, e uno di questi è sicuramente Hitman 3, per certi versi molto atteso visto il successo dei primi due capitoli, ma sicuramente non così presto. Ad ogni modo, le informazioni al riguardo non si stanno certo facendo pregare.

Come annunciato nella giornata di ieri tramite l’account Twitter ufficiale di IO Interactive, oggi vedremo uno streaming live incentrato sul gioco. Non vengono forniti altri dettagli su cosa aspettarsi, sia che si tratti di alcuni filmati di gioco o di un altro annuncio relativo al gioco. Dovremo solo sintonizzarci per vedere di persona.

Vi ricordiamo infine che Hitman 3 arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One e PC a Gennaio del 2021, con il progressioni e le ambientazioni di Hitman 2. Lo streaming inizierà oggi, 25 giugno, alle 16:00 CEST, potete trovare il link nel post qui sotto.