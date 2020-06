Ori and the Will of the Wisps raggiunge i 2 milioni di giocatori

Ori and the Will of the Wisps, titolo lanciato a Marzo da Moon Studios, aveva cominciato a riscuotere una enorme popolarità già dai primi mesi dalla sua uscita. E i numeri effettivamente hanno confermato questa impressione: tramite il proprio account Twitter ufficiale, lo sviluppatore ha dichiarato che il titolo è stato giocato da circa 2 milioni di utenti dal momento dell’uscita.

Il tweet in questione rivela anche alcune altre statistiche interessanti. Dei 2 milioni di persone che hanno giocato a Will of the Wisps, oltre 423.000 hanno terminato il gioco, 45.000 dei quali in difficoltà. Collettivamente, il gioco è stato giocato per oltre 14,5 milioni di ore, che hanno visto la morte di 240 milioni di giocatori. Potete controllare altre statistiche – come le aree più esplorate del gioco, quante persone hanno trovato tutti gli oggetti da collezione e altro – nel tweet qui sotto.

Vi ricordiamo che Ori and the Will of the Wisps è disponibile su Xbox One e PC e per gli abbonati a Game Pass su entrambi. Se vi siete persi la nostra recensione, potete rimediare subito cliccando qui.