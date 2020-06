David Beckham comproprietario di Guild Esport

Guild Esports , una società di sviluppo di talenti che considera David Beckham come comproprietario, ha annunciato il suo lancio globale.

Con sede a Londra, Regno Unito, Guild Esports sta cercando di sviluppare una pipeline di talenti basata sul “modello tradizionale dell’accademia”.

Secondo un comunicato, la compagnia consentirà ai “giocatori più abili” di essere identificati dagli scout per essere “allenati e nutriti dai leader del settore”. Per cominciare, opererà in FIFA, Fortnite e Rocket League. Fergus Purcell, forse meglio noto per il suo lavoro con il marchio di skate e streetwear Palace, è stato scelto per sviluppare il marchio dell’azienda.

Beckham ha parlato del suo coinvolgimento in Guild Esports in una versione:

Durante la mia carriera ho avuto la fortuna di lavorare con i giocatori ai vertici del loro gioco e ho visto in prima persona la passione e la dedizione necessarie per giocare quel livello. So che la determinazione vive oggi nei nostri atleti di Esport e alla Guild abbiamo una visione per stabilire un nuovo standard, supportando questi giocatori nel futuro. Ci impegniamo a coltivare e incoraggiare i giovani talenti attraverso i nostri sistemi accademici e non vedo l’ora di aiutare il nostro team di Guild Esports a crescere.



Beckham, tramite DB Ventures e Blue Star Capital hanno preso parte a un round di raccolta fondi da 25 milioni di sterline da parte di Guild Esports, con quest’ultimo che ha investito £ 480.000 a 6 punti per azione per mantenere la propria quota dell’11,7%.

Carleton Curtis, Presidente esecutivo di Guild Esports , ha commentato:

L’ascesa meteorica degli Esport non mostra segni di rallentamento e questo è il momento perfetto per entrare in questo entusiasmante mercato. Abbiamo creato un team di gestione con esperienza e sono orgoglioso di avere David Beckham come comproprietario di questa impresa poiché la sua professionalità e la sua profonda esperienza nello sviluppo di squadre sportive ad alto funzionamento si allineano con la nostra strategia chiave di costruzione delle migliori squadre di Esport di classe. In Guild Esports, David sarà determinante nel dare forma al programma di coaching implementato nelle nostre accademie e accogliamo con favore il suo prezioso mentoring e l’ispirazione che fornisce alle giovani generazioni di atleti. Esports è già uno degli sport per spettatori più popolari sulla Terra e continuerà a crescere a livello globale mentre l’entusiasmo, l’accessibilità e la conoscenza del settore aumentano. Guild non vede l’ora di giocare un ruolo importante nel futuro di questa comunità in crescita.