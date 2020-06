Valorant: la Ranked Mode è ora live

Valorant di Riot Games è uscito da diverse settimane ma mentre molti non hanno saputo resistere alla modalità free-to-play, molti altri hanno atteso il lancio della sua Ranked Mode. Conosciuta anche come modalità “Rated“, è stata aggiunta con la recente patch 1.02 (che ha anche aggiunto un’opzione di “resa”) ma non resa live. Ora. d’accordo con lo sviluppatore, tutto questo è cambiato.

La modalità è ora attiva per tutte le regioni, dalla Corea e dall’Asia del Pacifico al Nord America, Brasile, Turchia e Russia. Si dovranno prima completare alcune partite di posizionamento, a quel punto verrà assegnato un ranking. La Modalità Classificata ha subito alcuni cambiamenti dalla chiusura della beta del gioco, incluso il grado più alto che ora viene chiamato “Radiant” invece di “Valorant”.

Anche le icone per i vari gradi sono state aggiornate e sembrano più attraenti di prima. Altre modifiche verranno probabilmente implementate col passare del tempo, quindi rimanete sintonizzati per eventuali aggiornamenti.