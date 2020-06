Gucci entra negli Esport con un orologio ispirato a Fnatic

Il marchio italiano di moda di lusso, Gucci è entrato ufficialmente nel mondo degli Esport attraverso una collaborazione con l’organizzazione britannica Fnatic .

Gucci ha svelato un orologio ispirato al team della League of Legends di Fnatic, che compete nella LEC.

L’orologio, che costa £ 1.150 ed è disponibile esclusivamente attraverso il sito Web di Gucci, ha il logo Fnatic sul quadrante in corrispondenza delle ore 6 e presenta un quadrante nero e arancione e una lunetta. Secondo l’annuncio:

rispecchia sia le iniziali di Guccio Gucci sia lo slogan del gioco,” Good Game “

Gucci e Fnatic hanno lavorato insieme per la prima volta all’inizio dell’anno, con la squadra della League of Legends seduta in prima fila alla sfilata di Milano vestita con gli abiti del marchio. Craig Santicchia, direttore dello sviluppo partner di Fnatic, ha dichiarato:

Gucci è sempre stato un marchio innovativo, oltrepassando i limiti, proprio come noi di Fnatic. Interrompere le norme e aprire nuove possibilità.

All’inizio di questo mese, l’organizzatore del torneo BLAST ha annunciato una partnership con l’orologiaio olandese TW Steel e ha presentato due orologi ispirati a Counter-Strike: Global Offensive.