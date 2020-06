Come i genitori aiutano i figli nel campo Esport

Si è sempre parlato di competizioni e streamer famosi nel campo Esport. Sapiamo che bisogna allenarsi e sappiamo anche come possono guadagnare. Ma la famiglia Potremmo sostituire a “qualcuno pensi ai bambini!!!” una nuova forma, del tipo “qualcuno pensi ai genitori!!!”.

Esattamente, cosa pensano i genitori delle celebrità nel campo Esport?

Prendiamo qualche esempio: il quindicenne Martin “MrSavage” Foss Andersen è una delle personalità più grandi di Fortnite. Ha partecipato a migliaia di persone nella competizione solista e duetto alla Fortnite World Cup dell’anno scorso , ha oltre 1,5 milioni di follower che guardano ogni sua mossa su Twitch , più video di YouTube con centinaia di migliaia di visualizzazioni (dove ha oltre 1,3 milioni di canali abbonati ), e recentemente ha firmato con la prestigiosa organizzazione di Esports 100 Thieves a febbraio .

La famiglia Andersen è una delle tante persone che navigano in un nuovo mondo per aiutare i giovani Esport e le star in streaming a bilanciare le responsabilità tra carriera, istruzione e, sì, persino faccende domestiche. Molti di questi giocatori emergenti sono solo adolescenti; l’età media di un concorrente della Coppa del Mondo di Fortnite era di 16 anni, con alcuni di appena 13 anni. E le competizioni di Esport offrono quantità sempre crescenti di premi in denaro – in migliaia o addirittura milioni di dollari. Martin ha vinto $ 30.000 al DreamHack Anaheim Fortnite torneo nel mese di febbraio e $ 50.000 per il suo assolo e duetti apparizioni al Fortnite World Cup. Il vincitore, Kyle “Bugha” Giersdorf, se ne è andato con $ 3 milioni, una grossa fetta di Epic da $ 100 milioni in premi per la competizione Fortnite per nel 2019 .

Non è facile arrivare al livello di guadagno di quel tipo di denaro. Le carriere professionistiche richiedono ore di prove e competizioni in molti tornei. Johnny, il padre di Martin, stima che suo figlio pratichi Fortnite quasi ogni giorno, allenandosi per circa sei o sette ore in media. Martin spende anche circa 30 minuti in contenuti per i suoi canali di social media. E quando sceglie di trasmettere in streaming su Twitch, quelle sessioni di solito durano dalle tre alle sei ore. (Ha fatto un flusso di nove ore venerdì 12 giugno .)

Martin è di solito a scuola per circa due giorni e mezzo alla settimana e, data la pandemia di COVID-19, quei giorni di scuola si sono recentemente svolti a casa. La sua istruzione obbligatoria finirà alla fine di questo mese, il che significa che probabilmente si muoverà per diventare un giocatore di Esport a tempo pieno, almeno si pensa sia così.

Aiutare Martin a bilanciare la sua carriera in mezzo al suo intenso programma, tuttavia, non si limita solo a Johnny. Ha assunto un agente per aiutare con sponsorizzazioni e negoziazioni di Martin, e Martin ha anche un manager a tempo pieno che è il punto di contatto con 100 ladri e viaggia con Johnny e Martin per tornei ed eventi.

Tuttavia, Johnny è consapevole che suo figlio di 15 anni potrebbe cambiare idea sul suo percorso di carriera.

Abbiamo cercato di far sì che il minor numero possibile di persone dipendesse dal fatto che continuasse a giocare. Non dovrebbe sentire la pressione di un quindicenne.”

Ma questo è solo l’inizio

Altri genitori con cui ho parlato hanno anche menzionato la necessità di un supporto esterno nella gestione della carriera dei loro figli. Sue Earnest, la madre del 27enne Colin “Solo” Earnest, un membro del team League of Legends di FlyQuest , mi ha detto di aver cercato presto un avvocato nella carriera di Colin per aiutare a leggere i contratti del team e sostenere le negoziazioni. Ora anche Colin ha un agente. Avere un agente ha aiutato Sue perché:

Non ho le connessioni nel settore per gestire i cambi di squadra o assicurarmi che qualcuno sia lì fuori a promuoverlo come giocatore e cercare opportunità

E dato quanto relativamente giovane l’industria degli Esports viene confrontata con gli sport più tradizionali, i genitori non hanno molti modelli di comportamento su come allevare meglio un bambino per avere successo. Sue Earnest afferma che lei e suo marito hanno costruito la rete di supporto di Colin “da zero”. Johnny Troset Andersen mi dice:

Non abbiamo una ricetta per questo. Dobbiamo imparare un po ‘mentre andiamo. Cerco di organizzare le cose intorno a mio figlio nello stesso modo in cui lo fa il padre di Magnus Carlsen.

Usa anche la carriera di Magnus Carlsen, il prodigio di scacchi norvegese e campione del mondo multiplo, come fonte d’ispirazione per come dovrebbe strutturare la vita di Martin.

I dirigenti delle organizzazioni di Esport stanno notando che i genitori sono molto favorevoli alla carriera dei loro figli. Jack Etienne, fondatore e CEO dell’organizzazione di Esport, Cloud9, afferma che nel 2013 e 2014 i genitori abbiano fatto molte più domande sul settore e su come avvengono i guadagni. Ora i genitori vengono “educati”, insomma sanno che questo settore è eccitante e che cresce sempre di più, come la carriera dei loro figli in ambito professionale.

Questi pensieri sono echeggiati da Darren Yan, vicepresidente dei talenti di Faze Clan.

Tre anni fa, le mie conversazioni con i genitori erano completamente diverse da come lo sono oggi

Di solito ci sono limiti di età per lo streaming e le competizioni (di Esport e non). Per giocare nella League of Legends Championship Series (LCS), Riot Games richiede ai partecipanti di avere almeno 17 anni. (L’età minima è di 16 anni per lo sviluppo della LCS Academy League.) Epic Games non consente a nessuno di età inferiore ai 13 anni di partecipare ai suoi eventi competitivi di Fortnite ; se hanno meno di 18 anni, un giocatore deve avere l’autorizzazione del proprio genitore o tutore. E Twitch non consente agli streamer di avere meno di 13 anni .

Faze Clan ha infranto i limiti di età di Epic e Twitch nel firmare il giocatore di Fortnite, Patric “H1ghSky1” Bragaru. Un altro noto giocatore di Fortnite , Turner “Tfue” Tenney, ha dichiarato in una causa del maggio 2019 sul suo contratto con Faze Clan che l’organizzazione aveva firmato un undicenne .

Sulla base delle informazioni e delle convinzioni, Faze Clan non ha solo mentito sull’età del minore, ma ha anche fatto pressioni sul minore e sulla sua famiglia affinché lo facessero

A marzo, Faze aveva introdotto Patric come “il più giovane membro Faze dell’organizzazione “, ma non ha specificato la sua età.

Due settimane dopo che Tenney fece causa a Faze, Twitch bandì Patric . Dopo che Patric è stato bandito, suo padre, Petru Bragaru, dice che lui e la sua famiglia hanno parlato di cosa fare dopo nella carriera di Patric.

Papà, questo non è un problema. Niente mi fermerà. Vado avanti. Vado avanti. Ho un sogno. Adoro giocare

Patric stava trasmettendo in streaming Fortnite su YouTube il giorno dopo, anche se sotto la supervisione di sua madre, Viorica Bragaru, in conformità con le regole di YouTube . Nel video, Patric ha chiarito il divieto di Twitch.

Il mio account Twitch è stato sospeso perché ero minorenne. E sì, ho 12 anni. Ho solo mentito per poter realizzare il mio sogno di essere uno streamer. È stato il mio sogno per molto tempo e ho lavorato per circa un anno e mezzo. E mi dispiace di aver mentito. Ho dovuto mentire. Ero troppo giovane e mi ha trattenuto, e non potevo aspettare altri due anni.

Fuori dallo schermo, sua madre può essere ascoltata dicendo: “Sei un genio, sei incredibile”.

A Patric è stato anche vietato di partecipare ai Mondiali di Fortnite .

Epic in una dichiarazione a Polygon :

A seguito di un’indagine epica e dell’ammissione del giocatore alla falsificazione delle informazioni sull’età, abbiamo squalificato un giocatore competitivo di Fortnite dagli eventi a cui il giocatore aveva partecipato, comprese eventuali distribuzioni di premi

Patric, ora finalmente 13, ha di nuovo un canale Twitch con oltre 170.000 follower. (Ha anche più di 1,7 milioni di abbonati YouTube .) Patric frequenta la scuola online e fa i compiti per le prime tre o quattro ore della sua giornata. Una volta fatto, passa un po ‘di tempo a camminare o andare in bicicletta vicino a casa sua, e dopo, “macina e macina di nuovo”, dice Petru. “Se vuoi essere bravo a essere bravo in qualcosa, devi dedicare del tempo.”

La famiglia Bragaru si affida anche a Youssef Ali, il capo del digitale di Faze Clan, che ricopre il ruolo di manager di Patric e aiuta nelle operazioni di marca in cui Patric potrebbe essere coinvolto. È anche solo una risorsa generale per loro.

Se abbiamo bisogno di qualcosa, se Patric ha bisogno di qualcosa, chiameremo Ali e organizzerà tutto, invierà a Patric tutte le cose di cui ha bisogno

I genitori con cui ho parlato hanno creduto nella carriera dei loro figli, nonostante le incertezze sul campo. E gran parte della loro convinzione potrebbe essere stata la spinta del loro bambino a guadagnare loro un posto professionale in primo luogo.

Eunjung Ra, la madre di Edward “Tactical” Ra, una giocatrice del team League of Legends del Team Liquid , ha dichiarato di essere preoccupata per la decisione di Edward di provare a diventare un professionista degli sport, che ha deciso mentre finiva la scuola superiore. Era già stato accettato nei college, ma voleva proseguire la sua carriera di gioco competitivo. Edward ha ricevuto offerte da team di professionisti dopo essersi diplomato al liceo.

Sue Earnest, la mamma di Colin Earnest, dice che quando Colin ha deciso di rinunciare al college per intraprendere una carriera negli sport, aveva un lavoro e pagava l’affitto. “Quindi è stato molto responsabile lungo la strada.”

A volte, tuttavia, il ruolo di un genitore nella vita di un giocatore di Esport è quello di essere solo un genitore. Edward mi disse che mentre era bloccato a casa a Los Angeles durante la pandemia di COVID-19, i suoi genitori, che vivono circa un’ora fuori città, gli hanno portato del cibo. Sue ha raccontato di come aiuterà Colin a trovare nuovi dottori quando cambia squadra e ha un nuovo piano sanitario.