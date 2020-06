Esports Arena chiuderà la sede di Oakland

Esports Arena chiuderà definitivamente le porte della sua sede di Oakland, ha rivelato la società mercoledì in una nota.

A causa di “circostanze spiacevoli”, l’Esports Arena Oakland rimarrà chiusa dopo aver inizialmente chiuso la sua posizione fisica il 16 marzo a seguito della crisi pandemica.

La dichiarazione recitava:

A causa di circostanze sfavorevoli, l’Esports Arena Oakland non riaprirà e chiuderemo definitivamente le nostre porte. Non possiamo ringraziarvi abbastanza e non dimenticheremo mai tutti gli eventi, i settimanali e le comunità che hanno gareggiato nelle nostre porte.