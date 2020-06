Avatar 2: volete qualche nuovo indizio?

Tra le poche certezze della vita possiamo trovare: la morte, le tasse e James Cameron che fa un po’ di casini sott’acqua senza che qualcuno glielo chieda. Il caso in questione è l’ultima foto dietro le quinte di Avatar 2, per gentile concessione dei social feed del film, che mostra una delle motion capture subacquee.

Nella foto apparsa su Twitter, scattata da Mark Fellman, è possibile vedere l’attore Britain Dalton in una tuta mo-cap in sella ad un altro attore in una tuta mo-cap, come un destriero di Aquaman sul fondo di una piscina. Saranno poi tutti dipinti da artisti FX in un secondo momento. Non è ancora abbastanza chiaro quale sia la direzione in cui sta andando la storia dei sequel di Avatar, ma si dice da tempo che una buona parte di Avatar 2 sarà ambientata nelle profondità marine. Inoltre, se il primo film ci ha stupiti, sembra che questo secondo capitolo sarà qualcosa che non abbiamo mai visto prima.

Gran parte della fotografia di performance-capture su Avatar 2 e Avatar 3 si è conclusa nel 2019. Successivamente, Cameron e tutti gli addetti ai lavori, si sono recati in Nuova Zelanda per iniziare a lavorare su aspetti live-action, che sono stati interrotti a causa della pandemia di COVID-19. La produzione tuttavia è stata recentemente ripresa. I sequel di Avatar hanno aggiunto una ventina di nuovi membri del cast, tra cui Kate Winslet, Edie Falco, Jemaine Clement, David Thewlis e Michelle Yeoh. Gli attori di Avatar che riprendono i loro ruoli includono Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, CCH Pounder, Matt Gerald. Avatar 2 arriverà nei cinema il 17 dicembre 2021. Per ulteriori informazioni sul franchise, potete leggere qui un nostro articolo.