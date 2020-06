Henry Cavill vuole interpretare Superman ancora un po’

Potrebbe esserci qualche speranza per i fan che aspettano che Henry Cavill riprenda il suo ruolo di Clark Kent/Superman in un nuovo film di DC. Recentemente, diversi rapporti hanno indicato che l’attore è in trattative per tornare come Superman. Ora, Cavill, in un’intervista a Variety con il collega attore Patrick Stewart, ha espresso il suo entusiasmo per il ruolo dell’alter ego di Clark Kent, sperando di poter riprendere il ruolo in futuro, malgrado nel 2018 avesse deciso di appendere il mantello al chiodo. Ecco quanto ha dichiarato:

“Sono sempre stato un fan di Superman, con un personaggio del genere, porti il mantello con te fuori dal set. E diventa parte della tua rappresentazione pubblica. Quando incontri dei bambini, i bambini non mi vedono necessariamente come Henry Cavill, ma potrebbero vedere Superman e c’è una responsabilità che ne deriva. Perché è un personaggio così meraviglioso, in realtà è una responsabilità che sono felice di avere e spero di poter interpretare Superman negli anni a venire.”

L’attore ha continuato a discutere di quanto questo ruolo gli abbia cambiato la vita, rivelando che cerca di migliorare se stesso prendendo esempio dal comportamento dell’alieno.

“È così bravo, è così gentile, e quando inizi a confrontarti con lui, perché lo stai interpretando, inizi a guardarti davvero dentro. Dici: ‘Sono una brava persona? Posso essere una persona abbastanza brava da interpretare Superman? “E se mai senti un sussurro lì dentro che è come,” Hmm, aspetta un secondo. Forse no “, allora lo aggiusti e ti assicuri di essere una persona migliore.”

L’interesse di Henry Cavill per il personaggio è un buon segno per i fan che sperano di vederlo di nuovo indossare il mantello rosso di Man of Steel. Tuttavia, sembra che le trattative per il suo ritorno siano complicate. Forse potrebbe essere troppo prematuro festeggiare, ma intanto ci godiamo il fatto che le riprese della seconda stagione di The Witcher stanno per ripartire!