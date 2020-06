The Hateful Eight era stato pensato per un lancio su iPhone

Quentin Tarantino si è precipitato fuori da un incontro in cui è stato suggerito che The Hateful Eight dovesse essere proiettato su iPhone. Il regista è un cinefilo hardcore, come quasi tutti sanno. Tarantino, insieme a Steven Spielberg, Martin Scorsese e Christopher Nolan sono grandi sostenitori dell’esperienza cinematografica e di ciò che offre agli spettatori. Nolan sta attualmente combattendo duramente per far uscire Tenet nelle sale il prossimo mese, anche se c’è una forte possibilità che dovrà essere rimandato, e per il regista rilasciarlo su piattaforme on-demand non è un’opzione percorribile.

In una nuova intervista, il CEO di NBCUniversal, Jeff Shell, ha parlato di un incontro che ha avuto con Quentin Tarantino quando era a capo della divisione cinematografica della Universal, dove ha suggerito di proiettare The Hateful Eight su iPhone. All’epoca, Tarantino stava lanciando l’idea di rilasciare il film su una pellicola da 70 mm, che avrebbe richiesto un proiettore speciale da utilizzare solo in alcuni cinema selezionati. Shell ha semplicemente risposto, “E se lo rilasciassimo su iPhone?”

Secondo quanto riferito, Quentin Tarantino ha detto “fantastico” in risposta al suggerimento di Jeff Shell sull’iPhone e poi “si è precipitato fuori dall’incontro”. Il regista non aveva tempo per le battute sulla sua arte dopo aver trascorso ogni momento cercando di rendere quel progetto il migliore possibile. Tarantino alla fine ottenne un accordo con The Weinstein Company per distribuire The Hateful Eight con alcune proiezioni speciali limitate da 70 mm, che furono elogiate dalla critica. Ovviamente ora, si può facilmente guardare un film di Tarantino sul proprio iPhone o tablet, ma non è così che inizialmente immaginava che la gente si divertisse.

Il futuro dei cinema e l’esperienza cinematografica è al momento limbo. Le principali catene teatrali sono state chiuse da marzo e solo ora annunciano piani per tentare di riaprire. Non è chiaro se le persone vorranno tornare in sala, anche quando i cinema saranno in grado di riaprire completamente, oppure se preferiranno continuare a vedere i grandi titoli seduti sul proprio divano.