Tales of Arise è stato rimandato a data da destinarsi

Purtroppo, nelle ultime ore, Bandai Namco Entertainment ha portato con sé alcune notizie non troppo piacevoli per tutti coloro che aspettavano con ansia Tales of Arise, titolo in fase di sviluppo su PC, Xbox One e PlayStation 4. Ebbene, l’azienda informa i giocatori che l’opera è stata rimandata a data da destinarsi, inizialmente prevista sul mercato nel corso del 2020.

Proprio per l’occasione, Yusuke Tomizawa, Game Producer, ha pubblicato il seguente messaggio rivolto ai giocatori:

Come avrete già visto nelle storie dei media e sui nostri canali di social media, abbiamo deciso di ritardare il lancio di Tales of Arise, l’ultimo titolo della serie. L’obiettivo del nostro progetto è quello di fornire un’esperienza di gioco familiare ma innovativa ai fan della serie, spingendo al tempo stesso l’involucro tecnico per fornire un alto livello di qualità grafica per impressionare sia i giocatori di lunga data che quelli che non hanno mai giocato a Tales of Arise. Lo sviluppo del titolo è andato avanti costantemente nel 2020, superando le sfide lungo il percorso.

Anche se il COVID-19 ha influito su alcuni aspetti dello sviluppo, abbiamo fatto del nostro meglio per adattarci alla situazione e abbiamo implementato capacità di sviluppo a distanza per il nostro team.Tuttavia, avremo bisogno di più tempo per raggiungere la qualità e fornire la splendida esperienza che prevediamo per i nostri giocatori, e quindi abbiamo deciso di ritardare i tempi di lancio di Tales of Arise.

Un nuovo aggiornamento della finestra di lancio sarà fornito una volta che avremo più dettagli da condividere. Nel frattempo, la determinazione del nostro team di sviluppo non si è indebolita. È sempre più buio prima dell’alba, come illustrato nella [nuova immagine illustrativa]. Ci auguriamo che vi uniate a noi per portare alla luce un nuovo Tales of adventure.

Grazie per la vostra pazienza e il supporto per Tales of Arise e i Tales of Series.