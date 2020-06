Creative SXFI TRIO: ecco le nuove cuffie in-ear

La Creative Technology ha annunciato oggi un nuovo prodotto che ci aspettiamo diventi da subito un best seller: Creative SXFI TRIO, le nuove cuffie In-ear a tre driver con uscita USB-C disponibili per i telefoni Android, PC e laptop. Progettate con l’innovativa tecnologia Super X-Fi Gen2 sarà possibile ottenere un’esperienza a 360 gradi, unita ad un comfort unico grazie alla presenza di 6 paia di cuffie in silicone di diverse misure, per trovare quella più adatta al vostro orecchio. Potete trovare Creative SXFI TRIO a soli €129,99 sul sito ufficiale Creative.

“SXFI TRIO offre un audio incontaminato e ottime performance grazie al sistema proprietario ibrido a tre driver. Ciascun driver (due bilanciati per suoni medi e alti dettagliati e uno in bio-cellulosa per bassi potenti e puliti) gioca un ruolo fondamentale per ottenere la massima qualità audio. Con una resa fino a 100dB SNR e 0.008% IMD, SXFI Trio offre un suono pulito, bilanciato e naturale. SXFI Trio è anche dotato di un cavo in fibra di Kevlar fatto su misura per resistere a ogni piega, oltre al rivestimento di alluminio e rame che garantiscono una maggiore durata. L’alto livello di qualità audio a 360 gradi lo rende perfetto per l’utilizzo su smartphone mentre si è in movimento. La punta di diamante è la tecnologia Super X-Fi, implementata all’interno di SXFI WIRE, che è una versione più piccola del 40% di SXFI AMP, il primo iconico prodotto Super X-Fi. L’audio olografico è in grado di offrire un’esperienza sonora completamente naturale, che può competere con un impianto surround 7.1. SXFI TRIO si distingue per un nuovo livello di realismo audio per le telefonate e aiuta a rendere più piacevoli le videochiamate con familiari e amici. È eccezionale per le lunghe conversazioni e l’audio spaziale di Super X-Fi elimina il fastidio solitamente associato all’uso prolungato delle cuffie.”