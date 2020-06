Xbox Series X: la potenza dell’Ottimizzazione next-gen

Microsoft ha rilasciato nella giornata di oggi, un articolo su Xbox Wire sulla potenza di Xbox Series X. Più nel dettaglio, ha dato ulteriori informazioni sull’Ottimizzazione della loro nuova console next-gen.

In generale, i titoli che supporteranno l‘Ottimizzazione per Xbox Series X, potranno contare su svariate cose, dall’eliminazione virtuale dei tempi di caricamento, ad un avanzato livello grafico con tanto di raytracing fino a frame-rate più alti e più stabili. In linea di principio, i titoli che beneficeranno di ciò, seguiranno due punti principali, o l’esser sviluppati con Xbox Series X in mente, come Halo Infinite, oppure saranno titoli i quali sono stati di conseguenza ottimizzati per la nuova console, come Gears 5 ad esempio. Scendiamo ancor più nei particolari.

I giochi che vedranno l’uso delle DirectX 12 Ultimate, riprodurranno ambienti più dinamici e realistici. Con il DirectX Raytracing vedrete un’illuminazione degna di quella vera, riflessi precisi e audio 3D accuratamente designato per l’esplorazione di questi mondi. Il DirectX Raytracing permette agli sviluppatori di creare mondi fisicamente più accurati. Queste le parole di Manuel Fernàndez di Call of The Sea.

In Call of The Sea, l’isola ha una grande importanza dato che noi vogliamo raccontare la storia come un dialogo tra il giocatore e l’ambiente. Grazie alla potenza di Xbox Series X e del DirectX Raytracing, avremo la possibilità di dare all’isola più presenza, come se fosse viva. I giocatori avranno l’opportunità di godersi ambienti da capogiro in 4K, che permettono una maggiore immersione ed in generale una miglior esperienza.

Altri giochi che sono stati Ottimizzati per Xbox Series X, avranno un framerate più alto e più stabile, con il target di performance fisse al 60 fps e risoluzione 4K. Alcuni giochi supporteranno addirittura fino a 120 fps o framerate variabile, consentendo agli sviluppatori di dare ai giocatori movimenti fluidi e precisi. Qui sotto le parole del direttore tecnico di Codemasters David Springate riguardo DiRT5 per Xbox Series X.

DiRT 5 è un titolo di corsa fuoristrada ad alta velocità ed avere la possibilità di giocarlo a 120 fps su Xbox Series X è incredibile. La potenza di Xbox Series X significa vedere giochi stupendi a 60 fps e noi siamo anche capaci di offrire un gameplay fluido e preciso a 120 fps mentre il gioco stesso risulta bellissimo. I fan delle corse sanno che il framerate è il re e DiRT 5 punta a questo. I giocatori toccheranno con mano il più forte senso di velocità e precisione di risposta ad un framerate più alto. E’ davvero una grande e fluida esperienza, non ho mai provato un racing game come questo.

Anche i tempi di caricamento hanno e avranno la loro importanza. Si tratta di eliminare virtualmente i tempi di caricamento grazie alla tecnologia Xbox Velocity Architecture. Essa combina un SSD personalizzato, hardware personalizzato e software integrato per diminuire enormemente i tempi di caricamento sia fuori che dentro i giochi, così da far aspettare meno i giocatori. Ad esempio, per i titoli che hanno un grosso ambiente open world, questa esperienza sembrerà ancora più dinamica, dato che gli sviluppatori avranno la possibilità di aumentare la potenza dei processi e l’abilità di avere uno streaming delle texture molto veolcemente, così da non stoppare l’immersività. Gli studio di sviluppo potranno eliminare effettivamente i tempi di caricamento tra i livelli, creando sistemi di viaggio rapido che sono, appunto, rapidi. Qui potrete leggere le parole di Mike Rayner, direttore tecnico alla The Coalition.

Essendo uno sviluppatore, uno dei miglioramenti più emozionanti è sicuramente l’enorme lavoro fatto sull’ I/O di Xbox Series X. Con questa console, abbiamo ridotto i nostri tempi di più di 4 volte senza alcun cambio al codice. Con le nuove API DirectStorage e la nuova decompressione hardware possiamo ancora di più spingere le performance dell’ I/O e ridurre il carico sulla CPU, entrambi per consentire un caricamento più rapido. L’SFS (Sampler Feedback for Streaming) di Xbox Series X è un “game changer” per come la pensiamo sul mondo di gioco ed il livello di dettaglio visivo.

Vorreste sapere quali titoli sono Ottimizzati per Xbox Series X? Qui sotto troverete una lista di titoli confermati per esser Ottimizzati su Xbox Series X. Man mano che la lista cresce durante queste settimane e mesi, fino all’arrivo del lancio di Xbox Series X, la terremo aggiornata ad ogni aggiunta. Speriamo che ciò possa darvi una migliore idea su cosa volgia dire comprare un titolo Ottimizzato per Xbox Series X, che assicura il giocatore al centro dell’esperienza videoludica. Vi faremo sapere di più sull’ Ottimizzazione di Xbox Series X nei prossimi mesi.