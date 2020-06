Cyberpunk 2077: ecco quanto mostrato al primo episodio del Night City Wire

Finalmente l’attesa per vedere qualcosa di nuovo di Cyberpunk 2077 è finita e siamo qui per farvi un breve riassunto di tutto ciò che c’è da sapere sul primo episodio del Night City Wire. CD Projekt Red porta avanti con ambizione il suo progetto di gran lunga tra i più attesi (se non il più atteso) di quest’anno. In questo primo episodio, lo studio di sviluppo polacco ha mostrato abbastanza da far parlare, vediamo subito i punti salienti.

In primis, il nuovo trailer mostra nuove ed inedite sequenze di gameplay direttamente dal gioco. Punta alla trama principale ma possiamo vedere più aspetti (già comunque conosciuti) del titolo sotto una nuova luce. Night City si dimostra essere sempre affascinante, sia quando si va a passo d’uomo che quando si vuole sfrecciare per le strade con la propria macchina. E’ stato fatto vedere un nuovo “distretto” al di là delle mura delle città. La zona chiamata Badlands sarà l’ambientazione desertica che circonderà la città di Night City, piena anch’essa di missioni secondarie e di zone da esplorare con la propria auto, mentre si avrà a che fare con i Nomads, una fazione che popola questo deserto.

Oltre a questo, i ragazzi di CD Projekt hanno mostrato il gameplay relativo ad una meccanica finora mai vista in altri trailer o gameplay del gioco. Stiamo parlando del Braindance Editor. Tale feature, è a tutti gli effetti un vero e proprio editor, con la differenza che ciò che andremo a visualizzare, sarà ciò che ha vissuto, nel più realistico dei modi, il malcapitato. Precisamente, non solo vedremo l’azione in prima persona, ma potremo “staccarci” dal suo corpo per osservare e interagire con l’ambiente attorno ad esso. Ciò permetterà l’analisi dell’ambiente, fatto apposta per creare dei “casi da risolvere”, proprio come quello visto durante lo streaming.

Questo è stato il grosso dello streaming di Cyberpunk 2077, ma contando la sua durata di 25 minuti conviene comunque dargli un’occhiata per ulteriori dettagli. Con il trailer, carico d’azione, CD Projekt RED ci ricorda che il titolo è atteso, dopo l’ultimo ritardo, per PS4, Xbox One e PC il 19 Novembre 2020 e per le console next-gen. Qui sotto potrete dare un’occhiata al trailer dell’inizio della scalata al successo di V, il protagonista, mostrato al primo episodio del Night City Wire.