Cyberpunk Edgerunners è l’anime dedicato a Cyberpunk 2077

Durante il primo episodio del Night City Wire tenutosi oggi e di cui potete leggere qui, CD Projek RED ha dedicato qualche minuto dei 25 totali all’annuncio di una bella sorpresa per i fan del titolo e non solo. Cyberpunk Edgerunners è l’anime ufficiale del titolo, con la partecipazione di Studio Trigger, l’incaricato dello sviluppo della serie animata ed il colosso Netflix.

La serie racconta di una storia fuori dal gioco principali e riceverà 10 episodi. Uno street kid tenterà di sopravvivere in una città ossessionata dalla tecnologia e dalle modifiche corporee. Questo, sceglie di diventare un edgerunner, ovvero un mercenario anche noto come cyberpunk.

Il team di CD Projekt Red è al lavoro sul progetto dal 2018, aiutato dall’acclamato studio giapponese Studio Trigger. Hiroyuki Imaishi (Kill la Kill per citarne uno) dirigerà la serie assieme ad un team molto più che competente. Alla colonna sonora vedremo il ritorno di Akira Yamaoka, famoso a molti per la serie videoludica Silent Hill. Qui sotto, le parole di Adam Badowski dalla CD Projekt RED e Hiroyuki Imaishi.

“Siamo felici di annunciare finalmente che siamo al lavoro su un anime ambientato nell’universo di Cyberpunk. Abbiamo divorato qualsiasi opera a tema cyberpunk ci sia da guardare, leggere e giocare; è un genere che lascia moltissimo spazio alla creatività, e ha avuto una fortissima influenza su di noi. CYBERPUNK: EDGERUNNERS è la nostra dichiarazione d’amore al cyberpunk come genere e alle storie animate

In TRIGGER siamo entusiasti di lavorare con CD PROJEKT RED per creare una nuova storia indipendente ambientata nel mondo di Cyberpunk 2077. Adattare questo universo in un anime è una sfida enorme, ma siamo molto motivati. Ho sempre amato il genere cyberpunk, ma ho sempre trovato molto difficile lavorare su un contenuto originale da zero. Questo è il motivo per cui sono felice di lavorare con CD PROJEKT RED su questo progetto. Non sarà semplice soddisfare i fan degli anime e del gioco, ma amo le sfide, e non vedo l’ora di produrlo. Faremo del nostro meglio per soddisfare e superare le aspettative.