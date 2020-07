Ninjala Recensione: giovani ninja in lotta su Switch

Ninjala arriva su Nintendo Switch per cercare di imporsi in una nicchia di mercato costituita dai giochi Free To Play, insospettabilmente competitiva, con una formula fresca, divertente ed eccitante. Se amate i giochi multiplayer online potrebbe diventare il vostro passatempo estivo preferito. Una bella vacanza coloratissima e divertente, diciamocelo, ci voleva proprio! Prendete i vostri Switch e preparatevi a lottare online, mentre gli altri bagnanti si sfidano a colpi di racchettoni.

Ninjala: una Killer App dal sapore estivo

L’acqua è sempre calda e l’aria è sempre più profumata in vacanza, e tra ragazze sexy in bikini e dissetanti cocktail ghiacciati sulla sabbia rovente non si sa cosa scegliere tra le tante attività balneari. Ma, lo sappiamo bene, durante l’estate è una sola la regina della spiaggia, ovvero la console ibrida targata Nintendo, la cui natura portatile la rende la macchina perfetta per le vacanze, come lo era del resto il Game Boy durante gli anni novanta. Ben consapevole del fatto che praticamente tutti gli utenti si sarebbero portati dietro il Nintendo Switch in vacanza, ecco che la casa di Kyoto se ne esce con una vera killer application estiva, perlopiù persino gratuita, e quindi assolutamente da non perdere. Una volta premuti i tasti ZL e ZR infatti, ci si aprirà un mondo coloratissimo ed entusiasmante.

Ninjala, tra cosmesi psichedelica ed arene piccole ma coloratissime

Dotato di ambientazioni coloratissime ed un gameplay frenetico e coinvolgente, ad un primo sguardo superficiale Ninjala può apparire come una semplice nuova versione di un grande classico come Splatoon, che nella generazione precedente, costituita dallo sfortunato Nintendo Wii U, ha letteralmente spopolato. Ma, è bene rimarcarlo subito, la citazione appare dovuta quanto imprecisa, perché le similitudini con lo squisito titolo basato sulle lotte all’ultima goccia di inchiostro si limitano principalmente al comparto audiovisivo ed una cosmesi esteriore. La facciate esteriore di Ninjala, gioco diretto da Motoki Kaneda, è colorato, caotico, folle, e spesso confonde le idee, una scelta di design, certo, ma a volte si finisce per non capire quasi niente di quello che sta succedendo nelle azioni concitate durante le sessioni. Come per molti titoli Nintendo Switch, l’utilizzo dello schermo portatile accentua la confusione, e consigliamo assolutamente di giocare il titolo sulla vostra TV casalinga appena potete. Anche se la tentazione di portarselo in spiaggia, vi capiamo, è fortissima! Le arene risultano a volte troppo piccole, specie per un deathmatch per otto giocatori, cosa che rende sempre visibili le azioni dei nemici sullo schermo, realizzare arene più grandi, forse, avrebbe favorito una componente più strategica per il gioco, che invece predilige l’azione pure al ragionamento.

Un mondo frenetico, divertente ma poco equilibrato

Ben lungi dall’essere solo un Battle Royale tradizionale, e lontano, almeno dal punto di vista del gameplay sia dal suo ispiratore grafico Splatoon, che soprattutto dal fin troppo celebre Fortnite di Epic Games, a cui in realtà la stessa Nintendo ha voluto accostarlo, forse per cavalcarne l’onda dell’inarrestabile successo del blockbuster, il titolo è in realtà un semplice Brawler Game, con spiccata propensione al fattore Online, ambito per cui è stato sviluppato. Al suddetto gioco Ninjala appare però debitore per le dinamiche progressive di avanzamento, che paiono quasi mutuate da Fortnite, ma le similitudini sono decisamente poche. La scelta iniziale prevede due opzioni, la Battaglia Reale e lo Scontro 4 VS 4. Ben otto giocatori possono partecipare alla contesa, rendendo ogni battaglia parecchio frenetica e divertente. La selezione possibile è tra nove personaggi diversi, che però hanno una funzione più estetica che caratterizzante, con poche differenze realmente incisive, cosa logica, del resto, per non creare troppo squilibrio tra i diversi giocatori. La caccia all’accumulo di punti diventerà, durante le partite, veloci e spietate, una vera e propria ossessione. Il termine deathmatch non è mai stato tanto calzante, dobbiamo riconoscerlo. Molto importante, alla fine del punteggio finale, non solo la bravura nel perseguire gli obiettivi, ma anche l’accumulo dei punti bonus di cui il battlefield di gioco è particolarmente pregno. Persino in modo più sorprendente di un Mario Kart qualunque, il punteggio finale può essere ribaltato totalmente dal calcolo finale dei bonus, capovolgendo le sorti della partita in corso. Questo spesso vanifica l’attenzione e la pianificazione strategica che un giocatore cerca di applicare durante le sessioni, sul lungo periodo, ammettiamolo, la cosa può risultare frustrante. Casualità e partite squilibrate sono all’ordine del giorno. Una nota molto positiva invece per la colonna sonora, composta da brani molto accattivanti in stile Techno Fusion che restano impressi, decisamente adatti al tipo di gioco, e di cui è autore il talentuoso musicista Keigo Ozaki.

Contenuti, dotazione ed equipaggiamento di Ninjala

Il Battle Pass è il vero cuore di Ninjala, la sfida per salire di livello e guadagnare punti esperienza è uno dei punti forti, e più divertenti del titolo. Decisamente variegata l’offerta di item speciali, armi bianche, quelle preferite dal titolo, tra cui ne spiccano alcune, decisamente divertenti, come le Asce Sushi, le Spade Pannocchie e Yo-Yo da combattimento mortale, le diverse armi hanno ognuna una propria caratteristica saliente, inclusi attacchi speciali unici, quindi il loro uso offre una componente strategica non indifferente. Divertentissimo lo Scudo Chewing Gum, che rientra a pieno nella dichiarazione del target del gioco, ovvero i diciassettenni che hanno sempre una gomma da masticare in bocca. Notevoli anche le diverse armature e le molte personalizzazioni, inclusa una divertente possibilità di diventare Ninja Camaleonte, confondendosi tra i relitti dello scenario, per attaccare all’improvviso. Perdere troppo tempo nascosti, per contro, farà diminuire parecchio il punteggio finale, quindi questa feature va usata con prudenza. Massima attenzione va posta alla Barra S, che si ricarica attraverso un sistema di punteggio, abbastanza caotico a dire il vero, e che viene utilizzata quasi per tutti i tipi di attacco, incluso il potenziamento delle armi in uso. La stramba Opzione Quick Time Event in cui due giocatori si battono a colpi di morra cinese è un grande classico dei giochi tradizionali, e presto avrete con lei e con il suo frenetico uso delle frecce direzionali, un rapporto di amore ed odio.

Battersi tra Ninja teenager non ha prezzo su Switch, per tutto il resto c’è Master Card!

Progredire sempre più in avanti, accumulando i punti esperienza e salendo di livello, sarà un passo fondamentale per fare l’upgrade del Battle Pass. il titolo, diciamolo subito, non ha bisogno di alcun esborso per essere giocato, non richiede infatti nemmeno il pagamento dell’abbonamento Online di Switch, e praticamente quasi tutti i contenuti fondamentali sono gratuiti, come del resto il gioco base, che è già disponibile nello Store Nintendo. Ogni Stagione del Battle Pass regala contenuti gratuiti sotto forma di ricompense ogni tre livelli superati, anche se, se si decide di acquistare contenuti premium a pagamento, il tutto diventa particolarmente ottimizzato. Il fatto di non comportarsi però come il classico “Pay To Win”, è, per Ninjala, un biglietto da visita decisamente positivo, ed in questo lo sviluppatore GungHo Online Entertainment è stato particolarmente magnanimo. Se siete amanti del lato narrativo, però, una brutta notizia per voi, perché la Modalità Storia, divisa in capitoli, è purtroppo uno dei contenuti a pagamento, come del resto il Pay Pass, disponibile per circa dieci euro. Per un titolo Free ci può anche stare. Peccato, perché la storia, scritta da Kazuchi Morishita, anche Game Designer principale,è uno degli elementi più interessanti. Un titolo quindi non certo esente da difetti, ma immediato, divertente e praticamente gratuito. Il gioco ha tutte le carte in regola per diventare un vero e proprio tormentone estivo. Una partita ne tira sempre un’altra. Attualmente i dati numerici del titolo, oltretutto, rimarcano come sia stato una delle novità più scaricate in assoluto dallo Store Nintendo, dove è disponibile da alcuni giorni. Trovate la pagina ufficiale del titolo a questo LINK.

Lo sviluppatore GungHo Online Entertainment ha realizzato Ninjala in esclusiva per Nintendo Switch, ed il gioco, pur non privo di difetti, ha un gameplay solido e ben strutturato. A volte confusionario, è vero, ma parimenti divertente, il titolo ha dalla sua la non indifferente caratteristica di essere completamente gratuito, online compreso, e di avere poche opzioni a pagamento, tra cui però spicca la Modalità Storia, divisa in capitoli. Magari non verrà ricordato negli anni a venire, ma il piccolo e simpatico Brawler Game ha tutte le carte in regola per diventare il nostro passatempo estivo preferito.