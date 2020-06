Crash Bandicoot 4 It’s About Time includerà anche Crash Bash?

È notizia di due giorni fa quella legata alla possibile presenza di una modalità multiplayer offline all’interno di Crash Bandicoot 4 It’s About Time. Per il momento si tratta di un rumor e non di una conferma da parte di Toys for Bob, ma l’idea di un possibile multigiocatore all’interno del nuovo capitolo della serie ci stuzzica, e non poco. Ma di cosa potrebbe trattarsi?

L’indiscrezione parla di multiplayer da 2 a 4 giocatori e l’idea di un co-op non ci pare molto percorribile. Dunque, non resta che un possibile multiplayer competitivo e questo ci porta a pensare a qualcosa che farebbe esultare e non poco i giocatori: la presenza di Crash Bash all’interno del pacchetto.

Bash, il part-game realizzato in origine da Eurocom, è stato l’unico dei prime cinque titoli della saga a non ricevere la sua remastered plus. L’ipotesi della presenza a sorpresa del gioco (magari con tanto di multiplayer online) dunque non solo non sarebbe poi così insensata, ma giustificherebbe anche l’elevato prezzo di lancio di It’s About Time, che verrà immesso sul mercato a prezzo pieno e non a prezzo budget come gli ultimi titoli pubblicati da Activision. Vogliamo credere a questa suggestione?