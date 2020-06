Enola Holmes: nuova serie Netflix con con Millie Bobby Brown

Presentare una giovane donna emancipata sullo schermo è estremamente facile con Millie Bobby Brown. Dopo aver combattuto contro le minacce interdimensionali nell’Indiana degli anni ’80 in Stranger Things, l’attrice britannica interpreta ora una coraggiosa super-detective del 19 ° secolo nel film Netflix Enola Holmes, in arrivo a settembre.

Basato sulla serie di libri di Nancy Springer, Enola è la sorella ribelle e moderna di Sherlock Holmes. L’avventura nell’era vittoriana è parte della storia del rito di passaggio e del viaggio politico di quel periodo, in cui Enola combatte per la sua libertà di essere una donna emancipata. Il noto detective Sherlock, interpretato da Henry Cavill, si ritrova a dover combattere con la sua parte più emotiva, lasciando da parte l’investigazione per prendersi cura della sorella minore e imparare finalmente a preoccuparsi di qualcuno per la prima volta.

Cresciuta ed educata dalla sua eccentrica madre, Eudoria, interpretata da Helena Bonham Carter, Enola è uno spirito libero che sa fare a botte ed è brillante quando si tratta di letture e indovinelli. Dopo che sua madre scompare il giorno del 16 ° compleanno della ragazza, il fratello maggiore di Enola e Sherlock, Mycroft (Sam Claflin), le ordina di finire la scuola, un’opzione che non piace né a Sherlock né alla sorella.

Trovando indizi nascosti lasciati da sua madre, Enola si traveste da ragazzo e scappa su un treno, dove incontra un giovane signore (Louis Partridge) anche lui in fuga e si dirige a Londra per trovare Eudoria, ma scopre una malvagia cospirazione che coinvolge i diritti umani.

Ispirato alle passate rappresentazioni di Sherlock e alla serie tv “Fleabag”, il personaggio interpretato da Millie Bobby Brown guarda regolarmente la telecamera e si rivolge direttamente al pubblico. Eudoria ha dato a Enola quel nome perché letto al contrario compone la parola inglese “Alone” (sola), perciò la giovane aveva bisogno di un qualche tipo di contatto nella sua solitudine.