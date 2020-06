DOOM Eternal: in arrivo un nuovo update e un evento dedicato

DOOM Eternal, lo spettacolare e brutale titolo di Bethseda, sta ricevendo un eccellente seguito da parte della sua affezionatissima community, e questo significa solo una cosa: nuovi aggiornamenti in arrivo. E’ infatti in arrivo l’update numero 2, che oltre ad apportare migliorie e risolvere molti dei bug presenti, introduce una rinnovata battlemode. Per tutte le informazioni del caso, potete cliccare tranquillamente qui. Ma le novità per questo titolo non si fermano certo qui.

Potrete infatti affrontare demoni desaturati in quantità industriale nel nuovo evento dedicato in esclusiva, NOIR. Disponibile gratuitamente, sbloccabile semplicemente andando avanti nel gioco, offre il fascino rétro delle skin Bianco e Nero per il Mancubus e l’Elementale del dolore, la targa vintage e ben tre nuove icone inclusa una raffigurante la mascotte degli oggetti da collezione Gibbo.

L’evento funziona esattamente come gli altri: si affrontano i livelli della campagna, ci si sfida in BATTLEMODE e si completano le sfide per ottenere PE e sbloccare nuovi oggetti per la vostra collezione. C’è un’unica differenza: questo evento è concepito per essere completato in meno tempo rispetto agli altri eventi passati e terminerà il 2 luglio. Per cui, vi consigliamo di affrettarvi! Ah, e se per caso non avete letto la nostra recensione per il titolo, fatelo subito cliccando qui.