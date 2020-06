Surgeon Simulator 2: il gioco si racconta in un nuovo video

Di recente, Bossa Studios ha deciso di raccontare tramite un video l’anatomia di uno dei titoli più discussi e irriverenti del mercato: stiamo parlando, per chi non lo avesse capito, di Surgeon Simulator 2, il simulatore di operazioni chirurgiche probabilmente meno realistico mai concepito in arrivo ad Agosto di quest’anno.

Il video, dalla durata di 5 minuti circa, è accompagnato da una voce narrante che fa una panoramica sulle nuove sequenze di gameplay, svelando qualche interessante dettaglio sul caos che regnerà sovrano nella sala operatoria più famosa di tutto il gaming. Inoltre, il consulto include una visita endoscopica che illustra il Bossa Labs Creation Mode: un esilarante e super completo strumento che arriverà insieme al gioco.

Surgeon Simulator 2 si presenta come un sequel dell’originale uscito ormai 7 anni fa, che di fatto espande tutte le funzionalità del gioco precedente. I giocatori potranno vestire il camice di un vero e proprio chirurgo in prima persona, all’interno da una struttura medica tutta da esplorare. Viene inoltre introdotta anche una vera e propria modalità cooperativa, dove fino a 4 giocatori potranno esplorare e operare insieme.

Nuovi dettagli sul gioco saranno disponibili al più presto, nel frattempo vi invitiamo alla visione del video alla fine dell’articolo, e a cliccare qui per iscrivervi alla newsletter sul sito ufficiale.