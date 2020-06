The Last of Us Part II: guida ai trofei e agli obiettivi

The Last of Us Part II (QUI per la recensione) rappresenta l’apoteosi del parco titoli PlayStation 4, un titolo che nessun utente dell’ammiraglia di Sony può farsi sfuggire. Sette anni dopo l’avventura di Joel ed Ellie in quell’America devastata dal Cordyceps, Naughty Dog torna sotto i riflettori con un seguito che migliora sotto – quasi – ogni punto di vista il suo predecessore, trascinando il giocatore in una storia dove la vendetta sarà la portata principale della narrazione. Dopo averlo finito ed ottenuto tutti i trofei, noi di Gamesvillage siamo pronti a proporvi la nostra guida al platino della nuova opera dagli autori di Uncharted e Jak & Daxter. Siete pronti a sopravvivere?

The Last of Us Part II : ecco la nostra guida trofei dedicata alla nuova opera di Naughty Dog!

Difficoltà platino: 3.5/10

Ore approssimative per il platino: 25-30 ore

Trofei totali: 54 ( 10 , 8 , 7 , 1 )

Trofei online: 0

Quante volte bisogna completare la storia?: 1 + metà NG+ per il trofeo d’oro “Sopravvivenza estrema”

Trofei legati alla difficoltà: Nessuno

Trofei affetti da bug: Nessuno

Trofei mancabili: No

Step da seguire:

Godetevi la storia nella prima run, cercando di esplorare il più possibile in ogni capitolo del gioco.

Avviate l’NG+, qui dovrete potenziare al massimo tutte le abilità e le armi disponibili nel gioco, dedicatevi anche al cleaunp dei collezionabili così da risparmiare ulteriore tempo.

Se avete saltato qualche trofeo, recuperatelo mediante la selezione dei capitoli, ottenendo infine il trofeo di platino.

Consigli da tenere a mente durante il platino:

Dopo che avrete portato a termine la storia di The Last of Us Part II, effettuate un salvataggio manuale per il capitolo “Epilogo”. Questo perché, ogni qualvolta caricherete un capitolo, verranno bloccati quelli successivi, costringendovi a doverli rigiocare tutti quanti per averli sbloccati. Ma caricando il salvataggio dell’Epilogo, sbloccherete nuovamente tutti i capitoli, eccezion fatta per la Nuova Partita +, che richiederà nuovamente il completamento dell’Epilogo. Dunque, ogni volta che caricherete un capitolo per raccogliere i collezionabili, dovrete caricare successivamente l’ultimo capitolo sopracitato ed uscire, per avere nuovamente tutto sbloccato. I progressi dei collezionabili verranno salvati sul sistema del gioco, mentre i potenziamenti richiederanno una nuova run.

Inoltre, consigliamo le seguenti impostazioni nell’accessibilità per quanto concerne la Nuova Partita +:

Difficoltà: Molto Facile+ (così da ottenere più risorse e sbloccare i potenziamenti nel minor tempo possibile)

Accessibilità

Comandi alternativi – Assistenza:

Agganciamento mira: sì

Intensità agganciamento: 10

Navigazione e movimenti:

Navigazione assistita: sì

Protezione dalle cadute: sì

Modalità ascolto migliorata: sì – Portata scansione 30m; Tempo scansione 5s.

Ossigeno infinito: sì

Opzione salto enigmi: sì.

Accessibilità combattimento:

Attiva Accessibilità Combattimento: sì

Attivare tutte le impostazioni mettendo sì

Invisibile da disteso: illimitato

Moviola: no.

In questo modo, potrete completare i vari capitoli nel minor tempo possibile, senza contare l’eventuale skip dei filmati; sarete capaci, inoltre, di portare a termine gli scontri con maggiore semplicità, o addirittura saltarli senza farvi scoprire grazie all’invisibilità da disteso.

Attenzione: trattandosi di una guida al platino, vi saranno dei potenziali SPOILER sul titolo, pertanto, vi invitiamo a portare a termine il titolo prima di tentare direttamente l’ottenimento dell’ambita coppa.

Inoltre, vi segnaliamo, prima di avventurarvi nel vivo della nostra guida trofei, una pratica guida di come sopravvivere contro gli infetti e come evitare di uccidere i cani. Detto questo, vi auguriamo buona caccia.

Trofei Bronzo

Attrezzi del mestiere[ ]

Crea tutti gli oggetti

Per ottenere questo trofeo, dovrete realizzare tutti gli oggetti craftabili del gioco. Dunque, sia con Ellie che con Abbey, dovrete creare tutto ciò che sarà disponibile nell’apposito menù, anche le munizioni speciali per il fucile a pompa e per la pistola da caccia. Soprattutto quest’ultimi, andranno sbloccati tramite gli alberi abilità sbloccati con i manuali di addestramento. A seguire, l’elenco degli oggetti che dovrete creare con i rispettivi personaggi:

Ellie

– Medikit;

– Silenziatore per pistola;

– Molotov

– Potenziamento mischia;

– Bomba fumogena;

– Frecce;

– Freccia esplosiva;

– Trappola esplosiva.

Abbey

– Medikit;

– Silezionatore per pistola;

– Bomba tubo;

– Potenziamento mischia;

– Cartucce incendiarie;

– Pugnali;

– Munizioni per pistola da caccia

Una volta che avrete creato tutti gli oggetti elencati, sbloccherete questo trofeo.

Talento artigiano[ ]

Potenzia un’arma

Vedi il trofeo d’oro “Maestria Bellica”

Apprendista[ ]

Sblocca un potenziamento del giocatore

Vedi il trofeo d’oro “Sopravvivenza estrema”

Inizio della collezione[ ]

Trova 5 carte collezionabili

Vedi il trofeo d’oro “Collezione Deluxe”

Vecchia di zecca[ ]

Trova 5 monete

Vedi il trofeo d’oro “Mania per la numismatica“.

Ti sta a meraviglia[ ]

Metti un cappello al tuo compagno

Otterrete questo trofeo durante il giorno 1 di Ellie, nel capitolo “Regalo di compleanno”. Non appena entrerete nel museo con Ellie, sulla destra troverete un cappello, prendetelo e indossatelo. Avanzate alla stanza successiva e troverete due esemplari scheletrici di dinosauri, su questi potrete mettere il cappello. Una volta messi ad entrambi (vi comparirà il prompt di comando, tranquilli), Joel sarà dietro di voi che commenterà, avvicinatevi a lui e fategli indossare il cappello, sbloccando in questo modo il suddetto trofeo. A seguire troverete un video esplicativo.

Mira que mira![ ]

Vinci la gara al poligono

Durante il giorno 1, nel capitolo “Lo stadio” con Abby, vi recherete ad un poligono di tiro con Manny prima di partire in missione. Consigliamo, prima di iniziare la sfida, di effettuare un salvataggio manuale, cosicché in caso di sconfitta, possiate riavviare e tentare di nuovo. Un altro suggerimento, per rendere l’ottenimento del trofeo ancor più semplice, è quello di abilitare la mira assistita dalle impostazioni dell’accessibilità ( Accessibilità -> Comandi alternativi -> Agganciamento mira Sì -> Intensità agganciamento 10), in questo modo, vi basterà entrare in modalità mirino e sparare. L’obiettivo, in questa sfida, è quello di realizzare il maggior numero di punti con un singolo caricatore del fucile, sparando ovviamente al bersaglio. Mirate all’addome e alla testa del bersaglio (contrassegnati in rosso) per ottenere punti. Se farete tutto bene, dovreste totalizzare almeno dieci punti in più rispetto a Manny. Una volta fatto, sbloccherete automaticamente il trofeo, a seguire troverete un video che vi mostrerà come fare.

Senza rivali[ ]

Stabilisci il record nella sfida di tiro con l’arco

Otterrete questo trofeo nel capitolo 29, ossia Giorno 1 con Abby. Nel flashback dell’acquario, intitolato “Visita Invernale”, dovrete portare a termine un minigioco che misura la vostra abilità con un arco giocattolo. Il vostro obiettivo è quello di centrare più di dieci bersagli, stabilendo dunque un nuovo record. A seguire, troverete un video con l’esatta posizione di tutti i bersagli, una volta che ne avrete colpiti più di dieci battendo il record di Mel, sbloccherete questo trofeo.

Reliquia dei saggi[ ]

Trova lo strano manufatto

Troverete questo curioso collezionabile nel capitolo 28, ossia nel giorno 1 di Abby. A seguire, troverete un video che vi indicherà l’esatta ubicazione dello strano manufatto.

Da umili origini verso grandi imprese[ ]

Trova l’anello intagliato

L’anello intagliato in questione è legato ad un collezionabile alquanto singolare, lo potrete trovare nella banca di Seattle, esattamente nel capitolo “Il centro” del giorno 1 di Ellie. Per l’esatta locazione di tale oggetto prezioso, vi invitiamo a seguire la nostra guida ad esso dedicata, dove potrete trovare anche il fucile a pompa. Una volta che avrete trovare l’anello intagliato, sbloccherete questo trofeo.

Trofei d’argento

Meccanica bellica[ ]

Potenzia completamente un’arma

Vedi il trofeo d’oro “Maestria bellica”

Specialista[ ]

Sblocca tutti i potenziamenti del giocatore in un ramo di specializzazione

Vedi il trofeo d’oro “Sopravvivenza estrema”

L’arte dello scasso[ ]

Apri tutte le casseforti

Vi sono in tutto 14 casseforti nel gioco, ed esse, fortunatamente, potranno essere aperte anche senza essere fisicamente in possesso del codice. Dunque, se sapete già in anticipo quale sia il codice della cassaforte che volete aprire, non avrete bisogno del documento che vi riveli la combinazione esatta. Per vedere l’esatta ubicazione di ciascuna cassaforte, controllate il trofeo d’oro “Archivista“.

Turista per passione[ ]

Visita tutti i luoghi del centro di Seattle

Nel giorno 1 di Ellie, precisamente il capitolo “Centro” esplorerete Seattle e le sue rovine. Per ottenere questo trofeo, dovrete visitare tutti i luoghi d’interesse della città presenti sulla mappa – che otterrete automaticamente con la storia -, così facendo non solo sbloccherete questo trofeo, ma otterrete risorse utili per la vostra partita. A seguire, troverete un video con tutti i luoghi da visitare nel centro di Seattle.

Impara l’arte[ ]

Trova tutti i manuali di addestramento

Vedi il trofeo d’oro “Archivista”

Addestramento di sopravvivenza[ ]

Sblocca 25 potenziamenti del giocatore

Vedi il trofeo d’oro “Sopravvivenza estrema”

Alto calibro[ ]

Trova tutte le armi

Vedi il trofeo d’oro “Archivista”

Interventi sul campo[ ]

Trova 12 banchi da lavoro

Vedi il trofeo d’oro “Archivista”

Trofei d’oro

Il mio dovere[ ]

Completa la storia

Trofeo che otterrete una volta che completerete il gioco, impossibile mancarlo.

Sopravvivenza estrema[ ]

Sblocca tutti i potenziamenti del giocatore

Per ottenere questo trofeo, innanzitutto avrete bisogno di raccogliere tutti i manuali di addestramento (Vedi il trofeo d’argento “Impara l’arte“). Per sbloccare tutti i potenziamenti del giocatore, ossia di Ellie ed Abby, una singola run non vi basterà. Infatti, seppur raccoglierete tutti gli integratori nella prima run (pillole che vi permetteranno di sbloccare dei potenziamenti nell’apposito menù degli armamenti) avrete modo di sbloccare quasi tutte le abilità delle due protagoniste. Una volta completata la prima run, avviate la Nuova Partita+ a Molto Facile, in questo modo troverete scorte in abbondanza, anche di integratori. Dovrete continuare questa nuova run finché non avrete sbloccato anche tutti i potenziamenti di Abby – oltre a quelli di Ellie – e con molta probabilità, otterrete questo trofeo durante l’inizio del Giorno 2. Purtroppo caricare i singoli capitoli sarà inutile, poiché il gioco registrerà i progressi ottenuti fino a quel capitolo, senza contare quanto di ottenuto in quelli successivi. Ad ogni modo, ecco i seguenti rami di abilità che dovrete completare per l’ottenimento del trofeo:

Rami abilità Ellie:

– Sopravvivenza;

– Creazione;

– Furtività;

– Precisione;

– Esplosivi

Rami abilità Abbey:

– Strategie operative;

– Sotto copertura;

– Combattimento ravvicinato;

– Armi da fuoco;

– Armamenti.

Una volta che avrete completato tutti i potenziamenti, questa coppa d’oro sarà completamente vostra.

Maestria bellica[ ]

Potenzia completamente tutte le armi

Per ottenere questo trofeo, dovrete potenziare tutte le armi disponibili nel gioco, eccezion fatta per il fucile d’assalto di Ellie e il lanciafiamme di Abby, le quali, non avranno potenziamenti supplementari. Inoltre, dovrete conseguire una Nuova Partita+ come per il trofeo d’oro “Sopravvivenza estrema”. Per ovvi motivi, potrete combinare l’ottenimento di questo trofeo insieme a quello appena citato, in modo tale da risparmiare ulteriore tempo. Nella prima run, raccomandiamo sempre un’esplorazione approfondita dei vari capitoli, in modo tale da poter raccogliere quante più risorse possibili, inoltre, mentre vi godrete la trama, riuscirete a sbloccare la maggior parte dei potenziamenti disponibili.

Archivista[ ]

Trova tutti i manufatti e le voci del diario

In The Last of Us Part II vi sono la bellezza di 286 collezionabili, tra cui 127 manufatti, 20 voci del diario, 48 carte collezionabili, 32 monete, 25 Banchi da lavoro, 14 casseforti, 8 manuali d’addestramento e infine, 12 armi. A seguire, troverete un video che vi mostrerà come ottenere tutti i collezionabili del gioco, ottenendo in questo modo i seguenti trofei: “Collezione Deluxe“, “Mania per la numismatica“, “Prepariamoci al peggio“, “Alto calibro“, “Impara l’arte“, “L’arte dello scasso“. Una volta che avrete ottenuto tutti i collezionabili, sbloccherete sia questo trofeo, che tutti quelli sopracitati.

Collezione Deluxe[ ]

Trova tutte le carte collezionabili

Vedi il trofeo d’oro “Archivista”

Mania per la numismatica[ ]

Trova tutte le monete

Vedi il trofeo d’oro “Archivista”

Prepariamoci al peggio[ ]

Trova tutti i banchi da lavoro

Vedi il trofeo d’oro “Archivista”

Trofeo di Platino

Dal primo all’ultimo[ ]

Ottieni tutti i trofei

Complimenti, avete ottenuto tutti i trofei di The Last of Us Part II!