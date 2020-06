Tenet: l’uscita è stata posticipata ancora

Due settimane fa, la Warner Bros. aveva deciso di posticipare l’uscita di Tenet di Christopher Nolan dal 17 al 31 luglio. È poco chiaro cosa pensavano sarebbe cambiato nel giro di due settimane rispetto al COVID-19, ma Variety riferisce che lo studio ha deciso di posticipare Tenet di altre due settimane. L’uscita del film sembra a questo punto prevista per mercoledì 12 agosto, e la Warner Bros. prevede di tenere il film nelle sale per un periodo di tempo più lungo poiché ritengono che la partecipazione sarà ridotta a causa del distanziamento. Un portavoce della Warner Bros. in una nota ha dichiarato:

“Warner Bros. è impegnato a portare Tenet nei cinema, sul grande schermo, quando i funzionari della sanità pubblica dicono che è possibile. In questo momento dobbiamo essere è flessibili e non lo stiamo trattando come una versione cinematografica tradizionale. Scegliamo di lanciare il film a metà settimana per consentire al pubblico di scoprire Tenet con i propri tempi, e abbiamo in programma di tenerlo nelle sale per un periodo prolungato ben oltre la norma, per sviluppare una strategia di rilascio molto diversa ma di successo.”

Non sappiamo quali siano le conseguenze di questa scelta per l’uscita del film in Italia, che al momento è prevista il 3 agosto. Vi terremo aggiornati per ulteriori dettagli!