Hitman 3 sarà il capitolo più serio e dark della saga

Hitman 3 vedrà la luce solamente il prossimo anno. Il terzo capitolo della serie ha dimostrato di avere un’ottima base per il successo, e stavolta sembra che dovremo aspettarci una versione molto più oscure dell’Agente 47.

Ieri lo sviluppatore IO Interactive ha realizzato uno streaming live per il gioco. Nel complesso, sono stati principalmente visti e analizzati filmati e informazioni. Ma il community manager Travis Barbour ha sottolineato che questo gioco sarà un gioco “più maturo, serio, più dark” rispetto ai due titoli precedenti. E dovrebbe inoltre essere per questo che nella maggior parte del materiale promozionale pubblicato finora (come l’immagine dell’intestazione in questo articolo, per esempio), 47 è avvolto in nero. Il primo gioco era principalmente incentrato sul bianco, mentre il secondo una tonalità più rosa-rosso. Se avete perso la diretta, potete recuperarla qui.

Ricordiamo che Hitman 3 uscirà per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One e PC a Gennaio 2021.