Borderlands 3: ecco il nuovo DLC

Ebbene sì: è ora disponibile un nuovo pacchetto DLC per Borderlands 3, dal titolo Bounty of Blood: A Fistful of Redemption, disponibile per i giocatori di Xbox One, Playstation 4 e PC. Il nuovo DLC vede i cacciatori di Vault in viaggio verso Gehenna. Questa nuova location ospita i The Devil Riders, una famosa band che terrorizza i Vestige.

Incontraremo Rose e Juno, due nuovi NPC, che offriranno nuove sfide per l’equipaggio e missioni secondarie insieme a nuove missioni della storia. Alcune nuove armi, dalle vecchie pistole in stile occidentale alle pistole con proiettili che lasciano bombe appiccicose quando passano attraverso i nemici, sono inoltre disponibili.Senza contare il Jetbeast, un hoverbike interamente personalizzabile.

Se ciò non bastasse, un narratore che presiederà eventi e rintocchi ogni tanto. Nuovi cosmetics sono inoltre a disposizione, ma ovviamente andranno guadagnati (così come i cappelli, perché ovviamente ci sono dei cappelli). Con un solo pacchetto DLC della campagna rimasto, resta da vedere cos’altro può offrire lo sparatutto. Restate quindi sintonizzato nel frattempo per maggiori dettagli.