Yahya Abdul Mateen II confermato in The Matrix 4

Variety ha riportato che Yahya Abdul Mateen II, attore noto per i ruoli in Aquaman, Us e Watchmen, si è unito al cast di The Matrix 4 della regista Lana Wachowski in un ruolo da protagonista. L’attore affiancherà le star del franchise di Matrix Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nel film in uscita.

I dettagli sul personaggio di Yahya Abdul Mateen non sono ancora stati resi noti. L’attore ha raccontato in una intervista che i suoi prossimi progetti includono l’adattamento della serie HBO Watchmen, Candyman, All Day and a Night e The Trial of the Chicago 7.

L’uscita di The Matrix 4 è prevista per il 2021, Lana Wachowski ha scritto la sceneggiatura insieme a Aleksander Hemon e David Mitchell e dirigerà anche il film. I dettagli della trama del film al momento non sono stati rivelati e, data la fine di The Matrix Revolutions del 2003, non è nemmeno possibile fare delle ipotesi attendibili.

I tre film precedenti – The Matrix (1999), The Matrix Reloaded (2003) e The Matrix Revolutions (2003) – hanno guadagnato oltre 1,6 miliardi di dollari al botteghino globale e sono stati tutti i primi 10 successi domestici nei rispettivi anni di uscita . The Matrix Revolutions è stato anche il primo film in assoluto ad essere distribuito contemporaneamente in tutti i principali paesi alla stessa ora in tutto il mondo. Vi terremo aggiornati sulle prossime novità!