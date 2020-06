Brave New World: in attesa di orge e Demi Moore

Alcune distopie potrebbero non sembrare tali se viste dall’interno. Questa è una delle correnti sotterranee del trailer dell’adattamento del romanzo “Brave New World” di Aldous Huxley.

“Brave New World immagina una società utopica che ha raggiunto la pace e la stabilità attraverso il divieto della monogamia, della privacy, del denaro, della famiglia e della storia stessa. Come cittadini di New London, Bernard Marx (Harry Lloyd) e Lenina Crowne (Jessica Brown) si imbarcano in una vacanza nelle Terre Selvagge, dove vengono coinvolti in una straziante e violenta ribellione. Bernard e Lenina vengono salvati da John the Savage (Alden Ehrenreichl), che scappa con loro a New London. L’arrivo di John nel Nuovo Mondo presto rischia di interrompere la sua armonia utopica, lasciando Bernard e Lenina alle prese con le ripercussioni.”