Deadly Premonition 2: 17 minuti di gameplay

Deadly Premonition 2, il titolo che ci vedrà nuovamente protagonisti nei panni di un agente FBI impegnato in un’indagine che si svolge in una città alquanto strana, ci offre una panoramica piuttosto ampia di quello che sarà il gameplay del gioco, con nem 17 minuti di video inediti in cui viene appunto mostrato il protagonista in azione.

Il primo gioco era noto per il suo aspetto non raffinato, poiché era pieno di bug e problemi tecnici. Ora, con 17 minuti di gioco godibili tramite IGN, nel complesso sembra molto più pulito rispetto al primo gioco, anche se ancora piuttosto approssimativo nelle animazioni e nel framerate.

Ad ogni modo, Deadly Premonition 2 verrà rilasciato a Luglio di quest’anno, più precisamente il 10, in esclusiva su Nintendo Switch. Restate sintonizzati con noi per qualsiasi altro aggiornamento.