Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered: il nuovo trailer svela la verisione Lite

Square Enix ha rilasciato il trailer “delle novità” per Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition, che rivela una versione “Lite” del gioco gratuita che uscirà insieme al gioco completo

Questa versione Lite consentirà ai giocatori di provare i primi tre dungeon del gioco, prendere parte al cross-play online in quegli stessi dungeon, o unirsi a un giocatore che ha acquistato il gioco completo per giocare insieme fino a 13 dungeon.

Inoltre, la società presenterà in anteprima, il 27 giugno, un video preregistrato dal titolo “Preparation & Review Special”, in cui saranno presenti il ​​director Ryouma Araki e MC Susumu Imadachi di Eleki Comic, che presenteranno il gioco e spiegheranno ulteriormente la versione Lite.

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered uscirà in digitale per PlayStation 4, Switch, iOS e Android il 27 agosto in tutto il mondo. In Giappone, le versioni PlayStation 4 e Switch saranno disponibili sia fisicamente che digitalmente.

Qui sotto potete vedere il trailer.