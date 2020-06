The Last of Us Part II è l’esclusiva ad aver venduto 4 milioni di copie più velocemente su PS4

Il 19 giugno è uscito uno dei titoli più attesi dell’anno, e della gen, The Last of Us Part II. Tra polemiche, minacce e quant’altro, la cosa sicura è che il secondo episodio della storia di Ellie e Joel era veramente desiderato dai giocatori della console Sony, tanto che nei primi tre giorni (fa sapere il blog PlayStation) ha venduto 4 milioni di copie, diventando il gioco per PlayStation 4 ad aver raggiunto tale cifra in meno tempo.

Per celebrare l’evento, il vice presidente di Naughty Dog, nonché director del gioco, ha voluto mandare un messaggio:

“Siamo così immensamente grati ai milioni di fan in tutto il mondo che hanno giocato a The Last of Us Part II e hanno condiviso le loro esperienze con noi in quest’ultima settimana. Abbiamo deciso di raccontare un nuovo tipo di storia, che tratta temi difficili e che sfida in modi inaspettati. Sentire come l’esperienza si è propagata in così tanti di voi e assistere alle discussioni ragionate che ha suscitato è stato veramente incredibile. Siamo stati anche colpiti dalla vostra creatività, che si tratti degli splendidi scatti in modalità foto, alle GIF di gameplay mozzafiato o alle canzoni che avete registrato usando la chitarra di Ellie.

The Last of Us Part II è stato reso possibile grazie all’impegno di centinaia di sviluppatori talentuosi e appassionati qui a Naughty Dog. Non possiamo immaginare un onore più grande di vedere quella stessa passione riflessa dalle persone che la interpretano. Grazie per averci aiutato a raggiungere questo traguardo straordinario.”

Come si legge, sempre, sul PlayStatio Blog:

“Naughty Dog ha creato un’esperienza che trascende davvero la categoria con The Last of Us Part II. Hanno affinato il loro lavoro per anni e hanno di nuovo fissato una nuova asticella per ciò che è possibile fare attraverso l’intrattenimento interattivo. The Last of Us Part II rappresenta un’innovazione su larga scala nei giochi con una grande miscela di meccaniche di gioco eccellenti e una narrazione magistrale. Tutto questo si è unito per offrire un’esperienza che definisce la generazione e l’esclusiva PS4 dei first-party più venduta”