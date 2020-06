PC Engine Core Grafx Mini: Kawada Meijin e Takahashi Meijin protagonisti in una recente intervista

Nel corso della giornata di ieri, Konami ha reso disponibile la console retro PC Engine Core Grafx Mini, grazie alla quale vanta al suo interno una serie di giochi che hanno fatto la storia all’interno della nostra amata Game Industry. Inoltre, proprio per l’occasione, Kawada Meijin (il creatore di Super Star Soldier) e Takahashi Meijin (ex dirigente di Hudson Soft e noto campione di Super Star Soldier e Star Force), sono stati protagonisti di una recente intervista, dove hanno svelato alcuni dettagli decisamente interessanti.

Ecco le parole dei Meijin per quanto riguarda la realizzazione del PC Engine Core Grafx Mini:

Al giorno d’oggi è molto difficile trovare un televisore con un ingresso composito (*) per visualizzare giochi retrò. Tuttavia, c’è un ritardo se si utilizza un convertitore da composito a HDMI. Allora non si può davvero giocare ai giochi di tiro. Ecco perché sono contento che sia il produttore a mettere fuori il “mini”.

In origine, l’inizio del PC Engine è iniziato come il sogno del presidente (di Hudson a quel tempo). Egli disse: Voglio fare un chip con il logo della mia azienda. E sarebbe bello averlo sulla mia scrivania. Allora ce l’ha fatta davvero. Poi, perché non trasformarlo in una console di gioco, visto che il chip l’abbiamo già fatto noi. È così che sono iniziati i colloqui per realizzare davvero una console di gioco, e così è nato il PC Engine.

A quel tempo, tutti avevano un Famicom (NES) collegato al proprio televisore, così abbiamo deciso di utilizzare il terminale RF e l’alimentatore AC con gli stessi volt e lo stesso diametro, in questo modo si può facilmente sostituire l’altra console con il PC Engine. Erano concentrati su quello che possono fare per far circolare la console.

Pubblicammo il CD-ROM circa un anno dopo che il PC Engine divenne popolare (*), ma in realtà stavamo pensando di iniziare ad usare il CD-ROM nella seconda metà del 1985. Tuttavia, se si allega un CD-ROM dall’inizio, il prezzo sarebbe stato costoso, quindi lo abbiamo installato in seguito. Se avessimo iniziato con l’unità CD-ROM all’inizio, il PC Engine avrebbe potuto non avere successo.